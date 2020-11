Vecinos de Villa Ballester, en el partido bonaerense de San Martín, se manifestaron contra un vecino acusado de torturar y matar a su propio perro. El sujeto tiene problemas psiquiátricos, según afirmaron.

El fallecimiento del animal se produjo el lunes, en una vivienda ubicada sobre calle 11 de septiembre al 5.200. Los habitantes de la zona alertaron a la Policía tras oír los llantos del can. Apenas se acercó un patrullero a la casa y el propietario abrió la puerta, el perro salió despavorido.

Si bien el dogo fue asistido en una veterinaria del barrio porteño de Saavedra, los médicos no pudieron salvarlo debido a las severas lesiones que, aparentemente, sucedían hace largo tiempo.

“Este tipo ya es conocido en el barrio porque tiene problemas psiquiátricos, vive solo y su familia no hace nada. Viendo lo que hizo está claro que debería estar internado. Tiene varios problemas, ha amenazado a la gente con cuchillos y le grita a la gente”, advirtió Fernando Pieroni, defensor de animales, en diálogo con el medio local No ficción .

Según consta en la denuncia policial, los efectivos trasladaron al acusado del maltrato animal al hospital Castex, a partir de un oficio policial que poseía la madre del joven.

Los familiares contaron que es un paciente psiquiátrico, aunque los vecinos sostuvieron que “está solo, nadie se hace cargo, está armado y es peligroso”.

La crueldad con la que el perro fue asesinado es difícil de describir con palabras. Su dueño le extirpó los testículos, le hizo un tajo en el estómago que dejó expuestos sus órganos, le hundió el cráneo y le dejó el ojo derecho estallado.

El lunes por la noche, los residentes del barrio se congregaron para repudiar el asesinato del perro, así como para exigir justicia.

“Está claro que este tipo no puede estar suelto, disfrutó con lo que le hizo al perro, y su familia no hace no hace nada. La movilización es para pedir que lo internen, porque él ya estuvo internado y no sabemos por qué salió. Los vecinos están asustados”, dijo el proteccionista.