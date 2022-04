Indignación en La Plata: a los alumnos de una escuela les dan comida congelada y en mal estado

La mala situación de algunos edificios escolares no solo se da en Mendoza, sino que parece ser un problema nacional y los casos de escuelas con múltiples falencias se multiplican en la provincia de Buenos Aires.

Recientemente se conoció el caso de un establecimiento en el que el personal y los alumnos deben calentar al sol las viandas congeladas que reciben. También denunciaron que dichas viandas llegan en mal estado y la situación de los baños es ‘deplorable’. Se trata de la Escuela Primaria N°14, ubicada en Villa Elisa, La Plata.

Según lo detallaron personas vinculadas a la comunidad educativa al portal El Día, “La comida que envían en las viandas está prácticamente cruda y muchas veces en mal estado, las familias que pueden le llevan comida a sus hijos, pero las que no pueden no les queda otra alternativa y los chicos comen lo que les dan”.

Chicos de primaria en La Plata reciben comida congelada y en mal estado, pero no tienen cocina para calentarlas. Gentileza El Día

“Desayunan y meriendan comida fea y fría porque no tienen dónde calentar. Y se viene el invierno, no pueden seguir así”, aseguraron. Además detallaron que “las viandas son una solución que nos dieron las autoridades para las jornadas completas, pero están frías, los nenes no las quieren comer. Las tienen que poner a calentar al sol porque vienen congeladas. Ellos desayunan y meriendan frío”, detallaron categóricamente.

Sobre los motivos de por qué no tienen cocina, las personas que dieron testimonio aseguraron que “la rompieron para arreglarla pero no siguieron con las tareas. En cualquier momento van a tener que cerrar porque muchos chicos vienen de familias carenciadas, no todos pueden llevarle comida a los chicos”.

Chicos de primaria en La Plata reciben comida congelada y en mal estado, pero no tienen cocina para calentarlas. Gentileza El Día

Pero la dramática situación no se restringe solo a la cocina ya que el estado calamitoso del edificio es generalizado: “Los baños, las aulas, todo está en estado deplorable. En los baños las nenas tienen que sostener la puerta para que no se les caiga encima. En las aulas tienen mesas, no pupitres, porque ahí mismo comen”.

Debido a este sombrío panorama es que convocaron a una protesta para el próximo lunes, para visibilizar la situación y reclamar que mejoren la escuela: “No nos vamos a ir hasta que venga alguien y nos asegure que van a arreglar la cocina. Por más que mejoren las viandas necesitamos la cocina para que ellos desayunen y merienden algo caliente”.