Incertidumbre entre los mendocinos varados en el exterior

La decisión del gobierno nacional de acotar a 600 el cupo de personas que pueden ingresar al país por día generó repercusiones inmediatas.

Los Andes logró comunicarse con una mendocina que se encuentra en Miami y cuyo vuelo de regreso fue cancelado. La mujer, que viajó por 10 días por vacaciones, tenía programado su vuelo para la tarde de ayer en Aerolíneas Argentinas, y el mismo día de su vuelo ya programado recibió la noticia de la cancelación.

“Si uno mira el itinerario de la aerolínea, todos los vuelos aparecen cancelados y solamente se ven vuelos de salida los días 5 y 9 de julio”, explicó la mujer que prefirió no dar su nombre.

Ayer las empresas comenzaron a informar los itinerarios autorizados por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para las próximas dos semanas, así como también los que se cancelaron, entre ellos vuelos que estaban programados hasta fin de mes.

Diferentes son las realidades de las personas que se encuentran en esta situación en el extranjero, pero una de las preocupaciones en común es la falta de información ya que exponen que desde las mismas aerolíneas y operadores de viajes también desconocen cómo se resolverá la situación, y fundamentalmente, cómo y quiénes van a determinar las personas que quedan incluidas en el cupo diario.

La incertidumbre entre los pasajeros varados es tal que ha llegado el rumor de que los vuelos podrían cancelarse hasta el 31 de agosto.

“La preocupación no sólo tiene que ver con cuándo van a salir los vuelos, sino con cómo se va a definir quiénes van a poder subir al avión, si se van a establecer prioridades y con qué criterios, no se sabe nada”, explicó la mendocina desde Miami.

Si bien muchos argentinos se han visto en la situación de tener que quedarse en el aeropuerto, otros comentaron que están buscando departamentos para hospedarse sin embargo o bien no consiguen por la alta ocupación en temporada alta o no pueden alquilar ya que uno de los requisitos que solicitan los arrendadores es tener definida la fecha de salida del inmueble.

“Queremos volver”, remarcó el ex campeón mundial de boxeo, el mendocino Pablo Chacón desde Colombia. “Vinimos a representar al país y ahora no podemos regresar”, agregó el actual entrenador de Kevin Muñoz. Chacón confirmó que tenían reprogramado el viaje para este jueves, pero no lo podrán hacer por el cupo establecido por DNU. Adelantó: “Aquí en Colombia nos están ayudando mucho, pero si bien estamos en un hotel y muy bien, ya tenemos que comenzar a afrontar los gastos de parte nuestra y estamos preocupados”. En el combate desarrollado en Barranquilla este sábado, Kevin Muñoz le ganaba al retador local, Rober Barrera, pero la pelea se suspendió por una fuerte lluvia.

Se perdieron cinco córneas para trasplantes

Las restricciones en los vuelos internacionales tienen un impacto mayor y preocupante si se considera que a través de las conexiones aéreas no sólo se transportan pasajeros.

Durante la tarde de ayer, a través de su cuenta de Twitter, Roger Zaldivar, oftalmólogo de trascendencia internacional, denunció que se perdieron cinco córneas de donantes por la cancelación de un vuelo desde Estados Unidos. En la publicación el prestigioso especialista dejó entrever su crítica a la medida tras escribir en mayúsculas “sin visión y aislados”, en un evidente uso del doble sentido.

El director del Instituto Zaldivar, creado en 1959 por su abuelo quien además creó el primer banco de córneas del país, denunció que la medida afecta directamente al sector de la oftalmología y que se está frente a una “situación crítica”. En el país hay 4.000 trasplantes en espera y el 44% se abastece de córneas extranjeras. “Va a haber un problema con todos estos vuelos porque un tejido a trasplantar es muy sensible, las córneas tienen un período de supervivencia, desde que son extraídas. Pueden durar 14 días refrigeradas como máximo, pero cada día que pasa hasta el trasplante reduce su calidad”, explicó.

Las cinco córneas que ya se perdieron provenían de San Diego, el banco de córneas más importante del país norteamericano. “Ya recibí comentarios de varios colegas que viven situaciones similares: se echan a perder órganos para trasplantes que estaban previstos y otros insumos médicos de los que dependemos los argentinos”.