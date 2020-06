Incertidumbre en los docentes mendocinos ante el cierre del cuatrimestre por el cargado de notas

Por la pandemia los docentes tuvieron que pegar un “volantazo” en la forma en la que venían trabajando y abocarse a la enseñanza virtual. Esta nueva modalidad generó dudas y requirió gran esfuerzo por parte de toda la comunidad educativa. Y uno de los grandes interrogantes, desde un principio, tuvo que ver con la forma para evaluar a los alumnos.

La semana pasada esto quedó aclarado, ya que la Dirección General de Escuelas (DGE) comunicó que cada institución tendría autonomía para definir con qué parámetros evaluar, siempre y cuando se respetasen los lineamientos de la resolución 804 publicada el 12 de mayo.

Sin embargo esta libertad de acción ha generado cierta incertidumbre en muchos docentes, ya que hay escuelas que todavía no han difundido sus propios criterios con respecto a las calificaciones. En paralelo sigue corriendo la cuenta regresiva para cargar las notas en el sistema GEM que tiene como plazo máximo el próximo viernes 3 de julio.

Lo que sí destacó el gobierno escolar días atrás fue que en el contexto actual de pandemia los estudiantes no pueden desaprobar. Así que en aquellos casos en los que correspondería una puntuación menor a 7, el docente debe evaluar cualitativamente, con términos que de alguna manera describan la situación del alumno.

Experiencias personales

María trabaja en dos escuelas y en una de ellas (ubicada en Godoy Cruz) los directivos le han pedido que no coloque las notas hasta nuevo aviso. “Como tienen dudas sobre cómo evaluar, no se animan a tomar una decisión”, deslizó la docente, quien comentó que a esta altura del cuatrimestre no le han permitido dejar registradas ni las notas de seguimiento. De todas maneras ella conoce otras escuelas que sí lo están haciendo. “El problema es que corren los días y vamos a tener que hacer todo a último momento”, se lamentó.

A su vez contó que lo que sí le han dado es una grilla con letras que definen la situación de cada estudiante de acuerdo con el desempeño que hayan tenido durante los días de aislamiento.

En una situación de dudas también se encuentra Patricia, quien enseña Lengua en una secundaria de Capital. “En mi escuela sí nos han pedido que carguemos las notas, pero hay dificultades para entender cómo hacerlo”, reconoció. Si bien mantiene una relación fluida con los directivos, relató que no les han acercado los criterios de evaluación que necesitan para tener claro el panorama. “No nos ha enviado nada formalmente, supongo que en el lapso de esta semana lo harán”, anticipó.

Según su visión, que haya tanta libertad a la hora de las calificaciones complica principalmente a los profesores que trabajan en distintas escuelas, porque los criterios pueden variar de una a otra.

Lo mismo refirió Diego, profesor de una secundaria de Guaymallén. “A las complicaciones que hemos tenido los docentes para dar clases de forma virtual se nos ha sumado el tema de las evaluaciones”, consideró. Para él no es fácil saber a ciencia cierta si el alumno está aprendiendo en estas condiciones, a lo que se le suma una falta de criterios. “No lo tenemos nada claro, porque las autoridades se la pasan en reunión y ya estamos muy sobre la fecha”, observó.

Distinto es el caso de Silvia, quien trabaja en dos establecimientos escolares y tiene claro los pasos a seguir. “Lo que nos han pedido es que extendamos los plazos de entrega hasta último momento, para que los chicos se pongan al día”, aseguró. Esto. de alguna manera. le complica el cargado. aunque ella ha decidido poner como fecha límite el 1 de julio, para poder corregir. “Además se suma el caso de los chicos que están trabajando con cuadernillos. En esos casos podremos ver cómo han andado recién después de las vacaciones”, destacó.

Carina, quien trabaja en tres contextos diferentes (secundaria privada, primaria privada y estatal secundaria), también ha recibido lineamientos bien definidos de los tres establecimientos. Lo que a ella le complicó un poco la tarea fue que había ido cargando todas las notas en el sistema, incluyendo los desaprobados, y tuvo que cambiarlos para adecuarse a las nuevas normativas. “Los docentes esperábamos una directiva más clara de la DGE desde el principio, ya que fuimos armando todo durante la marcha. Pero ahora sí, por lo menos en mis escuelas, tenemos un plan de marcha bien explicitado”, comentó.

Libertad de acción

Consultados por la carga de notas, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) aclararon que no han hechos cambios en este sentido y que sigue vigente la resolución que señala que hay cierta autonomía para evaluar la respuesta de los alumnos. Asimismo negaron que a nivel nacional les hayan bajado algún lineamiento con respecto al tema.