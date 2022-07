Incertidumbre en agencias turísticas de Mendoza con paquetes al exterior por los cambios en la economía

Los representantes de las agencias de turismo en Mendoza se mantienen expectantes de las consecuencias de las medidas anunciadas por la flamante ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, quien cargó duro contra los viajes al exterior, refiréndose a la salida de dólares en las estadías en países como Estados Unidos o Qatar, donde se realizará el Mundial de fútbol en octubre y hay gran interés por acompañar a la Selección argentina.

Batakis aseguró en declaraciones al canal TN que “el derecho a viajar colisiona, o tensiona, con el derecho a la generación de puestos de trabajo”, lo que cayó como una bomba para la industria turística, que aún no logra recuperarse de los meses en los que no hubo actividad producto de la pandemia de coronavirus.

“La verdad es que el panorama no es muy alentador, la gente tiene una incertidumbre muy grande. Más que con las medidas que se están tomando, creo que el sector ya venía golpeado y que nunca tuvo una recuperación del 100%. Hoy por hoy no poder contar con cuotas para poder hacer la operativa se está volviendo cada vez más complicado”, manifestó Guillermo Sallitto, titular de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

Si bien se han dado casos aislados de bajas de contrataciones, como el que se dio en una agencia hace unos días habiendo dejado una seña para un viaje a Europa, según refirió un operador, la adquisición de los paquetes se mantiene aunque hay variaciones por los vaivenes en el valor del dólar oficial.

“La gente que tenía pensado hacer un viaje, capaz que lo piensa dos veces, pero aquel que lo tiene contratado no va a deponer la operación”, agregó Sallito. Y remarcó: “Estamos muy pendientes de lo que puede pasar este fin de semana, ya que últimamente las medidas del sector se toman sobre el fin de semana”.

Cepo al dólar turista

Este sábado se cumple una semana de la renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, lo que provocó turbulencias con el dólar blue, generando una tormenta en la formación de los precios en todos los mercados, incluso de diferentes rubros de la economía, como de la construcción y los alimentos, entre otros.

El lunes el dólar paralelo escaló a los 280 pesos, congelando operaciones comerciales, como la toma de decisiones en la compra de bienes y servicios.

Con el correr de las horas y los lineamientos económicos planteados por Silvina Batakis, desde la Faevyt reaccionaron y llamaron a la funcionaria a informarse acerca de los puestos de trabajo que genera este eslabón de la economía.

“Medidas como el Impuesto País, el anticipo de ganancias, la cancelación de las cuotas para viajes al exterior con tarjetas de crédito, está comprobado que fracasaron. No sólo no cumplen con los objetivos para las que fueron creadas, sino que no hacen más que limitar a una industria pujante que da empleo genuino en cada rincón de Argentina”, expusieron desde la entidad.

“Nuestro sector es generador e impulsor de empleo genuino en el mundo y así también en Argentina. Plantear a la industria de viajes en términos contrapuestos a la generación de empleo es desconocer el aporte de la misma. Además, el sector genera ingreso de divisas, a través del turismo receptivo”, manifestaron desde la entidad ante las declaraciones de la reemplazante de Martín Guzmán.

A la vez argumentaron que el impacto de la cuenta ‘turismo’ en el déficit del Banco Central es insignificante porque el 75 por ciento de esas salidas de divisas corresponde a consumos en moneda extranjera hechas a través de compras online en buena medida. “El turismo propiamente dicho, pasajes, estadías y demás, es sólo la cuarta parte”, apuntaron.

El comportamiento de los turistas argentinos

Otro referente del sector, Pablo García, manifestó que quienes ya adquirieron los paquetes continúan con sus planes de viajar al exterior y no pasó por alto que algunos viajeros que ahorraron en dólares también tienen una ventaja para cuando salgan del país.

De todas maneras, coincidió con Sallitto en que la improvisación y las restricciones que ya venían desde hace unos meses han aumentado el panorama adverso que ya venía de la pandemia.

Una medida asociada que se conoció en las últimas horas fue el cepo de las compras en cuotas en los free shops, que va de la mano del endurecimiento de la financiación de paquetes turísticos con tarjetas y las compras puerta a puerta.

“De esta manera, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito no podrán financiar en cuotas las compras de sus clientes en pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento y alquiler de auto); productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial; productos en tiendas libres de impuestos”, comunicó el Banco Central.