Inauguró el centro comercial Callejón Alameda

El centro mendocino tiene un nuevo espacio de compras. Se trata de Callejón Alameda, ubicado sobre calle San Martín, entre Barcala y Godoy Cruz, un centro comercial que cuenta con 25 locales de diferentes rubros y con un formato innovador.

Es para destacar que los comerciantes que están al frente de estos locales son feriantes del mercado persa que quedó destruido a causa de un incendio, en los primeros días del mes de febrero.

El intendente Ulpiano Suarez participó de la apertura de este nuevo centro comercial y recorrió las instalaciones junto con los dueños del espacio, Karim y Martín Hadid. También estuvieron presentes el coordinador de Gabinete, Roberto Ríos, y el secretario de Desarrollo Económico, Lorenzo Nieva.

”Es una mezcla de sensaciones, pero estamos muy felices por este nuevo comienzo. Queremos agradecerle al municipio que nos brindó un subsidio y que también nos hizo el contacto con el dueño de estos locales. Fue un poco duro todo este tiempo, yo no estuve vendiendo en la vereda como muchos de los que están acá, me pude manejar de otra manera, pero no hay como volver a tener un local. Tenemos las mejores expectativas para lo que viene”, contó Oriana, que está al frente de un comercio de accesorios para uñas y maquillaje.

La apertura de este espacio de compras es el cierre de un ciclo de mucho trabajo del municipio junto a los feriantes, que llegó a buen puerto por la buena predisposición de las partes intervinientes.

Estas acciones dignifican el trabajo de los feriantes, ya que muchos de ellos, a través de un permiso excepcional y provisorio atendiendo la urgencia que provocó el siniestro, se vieron en la necesidad de seguir realizando la venta de sus productos de forma callejera. Ahora, luego de un este esfuerzo conjunto, lo pueden hacer dentro de un local, generando más empleo y aportando al crecimiento de ese sector de la Ciudad.