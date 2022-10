Inauguraron la Trump Tower en Punta del Este: la mayoría de los propietaros son argentinos

La Trump Tower se impone en Punta del Este con su figura vanguardista, estratégicamente ubicada en la Parada 9 1/2 de Playa Brava. El exterior de vidrio brillante de este rascacielos cilíndrico refleja el oleaje del mar y encierra parte del lujo premium que la convierte en la obra más exclusiva de Sudamérica.

Uno de los datos más llamativos que arroja el faraónico emprendimiento es que del 80% de las unidades ya vendidas, el 75% son propiedad de argentinos según lo detalla Clarín.

El costo de dichos espacios promedia el millón de dólares y solo quedan a la venta 20 unidades (18 apartamentos y 2 penthouses ubicados en el piso 25). El resto de las nacionalidades que completan el vecindario corresponden a ciudadanos de Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Europa.

El complejo ultra lujoso emplazado en Punta del Este tiene en su mayoría a propietarios argentinos. Gentileza Clarín.

“Esta inauguración inicia una etapa donde lo prometido al inicio de este proceso se vuelve realidad, es palpable, marca un cambio de 180 grados para mucha gente que nos miraba con descrédito. Nos deja un gran aprendizaje: cuando se trabaja mancomunadamente se llega mucho más lejos”, le dijo a Clarín Luis Wolfsohn, miembro del comité de propietarios.

Según lo detalla el mismo portal, la Trump Tower es la primera de la región en ser catalogada como ‘ultra exclusiva’ en el mercado inmobiliario de alta gama. Los 12.000 metros cuadrados de amenities y espacios comunes configuran una verdadera ciudad dentro del edificio.

Los amenities incluyen tres piscinas, un helipuerto, valet parking, fitness center, kids club, microcines, un restaurante gourmet, cavas privadas con sala de cata, entre otras particularidades.

También hay un business center y 12 parrilleros (6 cerrados y 6 al aire libre), despensa, spa (ducha escocesa, sauna finlandesa, tratamientos de salud y belleza, salas de masajes), zona de relax, Trump Golf y área de práctica.

Cuánto cuesta un departamento

La Trump Tower tiene 160 unidades funcionales distribuidas en 25 pisos. Las más pequeñas tienen 100 metros cuadrados; pero también hay de 310, 210 y 160 metros cuadrados.

A la hora del valor de las propiedades, el precio de las mismas está a partir de los US$ 800.000. Un esquinero arranca en US$ 1.600.000 y aumenta aproximadamente US$ 50.000 por piso.

Los laterales salen alrededor de US$ 850.000; los que dan al frente US$ 900.000 y los de atrás pueden costar US$ 600.000. Hay unidades entre los US$ 600 mil y los US$ 6 millones, detalló Clarín.