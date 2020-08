Imputaron a la ex reina de la Vendimia que violó la cuarentena para juntarse con sus amigos

La viralización de un vivo de Instagram que mostraba una juntada de amigos-prohibida en el contexto de pandemia y distanciamiento social-, terminó en una causa penal que tiene imputada a una ex reina reina Nacional de la Vendimia. Se trata de Rocío Tonini Valdivia, quien en la tarde de este lunes se presentó en la fiscalía y recibió la acusación formal por violación de cuarentena.

La joven juninense, electa en la fiesta mayor de los mendocinos en 2015, recibió la imputación por la infracción al artículo 205 del Código Penal, que establece “prisión de seis meses a dos años para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

En la misma situación judicial quedó Marcelo González, amigo de Valdivia y que también participó de la reunión clandestina realizada entre la noche del sábado pasado y la madrugada del domingo en un domicilio de Rivadavia. Ambos esta tarde fueron voluntariamente hasta la sede judicial del departamento y escucharon de parte del fiscal correccional Emiliano Ortega los cargos que les endilgan. Al no tener antecedentes penales, los dos quedaron en libertad.

La causa seguirá con cuatro imputaciones más, ya que en total eran seis las personas que estuvieron en ese encuentro de amigos. Están todos identificados y la Justicia ya tiene cinco teléfonos celulares secuestrados para producir más pruebas, por lo que en las próximas horas todos quedarán acusados. Entre ellos están Florencia Trevisan, reina de la Vendimia de Rivadavia 2012, y Gina Santilli, reina del Turismo 2015.

Además, los investigadores ya extrajeron compulsa para el juez de Faltas Rodrigo Fourque, quien deberá resolver sobre la posibilidad de hasta 30 días de arresto efectivo o trabajos comunitarios por infringir la modificación del artículo del código contravencional que impulsó el ejecutivo provincial para este tipo de hechos.

Rocío Valdivia y sus amigos quedaron en el ojo de la tormenta el domingo, luego del video que la propia ex reina mostró en su cuenta de Instagram. La escena se hizo de público conocimiento y motivó a una investigación de oficio de la Justicia, tal como confirmara durante este lunes el fiscal en jefe de San Martín Oscar Sívori.

La transmisión en vivo del encuentro clandestino, con bebidas alcohólicas de por medio.

“Fuimos unos tontos que hacía 4 meses no se veían, ni se juntaban ni para el día del amigo. Ni hemos ido a un bar, porque nos cuidamos por nuestras familias. He cumplido a ciegas la cuarentena, por dos meses hasta que tuve que volver a trabajar, y de ahí ir y venir a casa. Solo veía a mis abuelos y primitos, cuando se podía. Me da bronca, porque en serio la cumplí como pocos”, escribió la ex soberana en sus redes sociales a modo de descargo, agregando que si bien reconoce el error, cree que le apuntan a ella por ser alguien conocida.