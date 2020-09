Impensado: se ganó $53 millones en el Telekino pero no apareció y se venció el plazo para reclamar el premio

Un apostador afortunado que había ganado 52 millones en el Telekino perdió el premio porque no lo fue a reclamar. El jugador había participado en el sorteo de Agosto y ayer venció el plazo para reclamar el dinero.

“Creemos que quien ganó, perdió el cartón, porque pasó mucho tiempo”, señalaron desde la agencia. Pese a una intensa campaña de difusión el apostador no apareció y perdió 53 millones de pesos, 2 casas, 4 autos y tres viajes.

Ocurrió en Pilar. Según informó Pilar de Todos el cartón se compró entre el 16 y 19 de marzo pero debido a la cuarentena por la pandemia del coronavirus se pospuso.

Finalmente, a mediados de agosto se concretó el sorteo. “Nuestra hipótesis es que el ganador perdió el cartón, algunos apostadores nos dijeron eso. Y no es fácil acordarse los números que uno apuesta, porque no los elige, los entrega el sistema automáticamente. Muchos apostadores que suelen venir a nuestra agencia nos dijeron que perdieron el cartón, pero no recuerdan qué números jugaron, así que quizá entre ellos haya estado el afortunado”, contó a Ramón Ezcurra, propietario de la agencia.

“Aunque como fue todo una situación excepcional por la pandemia, quizá si encuentra el boleto se anima a ir a la Justicia, pero no sé si podrá obtener un fallo favorable. Es una lástima, porque esa persona perdió mucho dinero”, añadió.

“Las cámaras de seguridad no las pudimos revisar porque las grabaciones se pisan cada 30 días, y el comprador estuvo entre el 16 y el 19 de marzo, y nosotros volvimos a la actividad en agosto. Por eso buscamos que el tema tome repercusión en los medios de Pilar, y luego se extendió a medios nacionales. También hemos llegado a pensar que la persona sufrió coronavirus y estuvo internada, pero son todas hipótesis”, agregó.

“Nosotros como agencia, ya que el cartón en efecto se vendió, obtenemos nuestra comisión, eso siempre lo supimos, y parte del pozo va a ir, por medio de la provincia de Tucumán, de donde es el Telekino, a entidades de bien público, hospitales, policía y educación, algo que siempre está estipulado en este tipo de apuestas”, concluyó Ezcurra.