Hubo faltazos masivos en escuelas de Mendoza por la convocatoria de padres de apoyo al conflicto docente

En medio de un tenso conflicto entre el gremio docente y el Gobierno de Mendoza por la negociación salarial, un grupo de padres sumó su apoyo a los trabajadores de la educación en las medidas de fuerza, que consistieron en no enviar este jueves a sus hijos a los establecimientos públicos. Lo mismo está previsto para este viernes.

Un ejemplo es la escuela primaria Victoriano Montes N°356, donde no hubo alumnos en el turno mañana. Así lo confirmó la vicedirectora del establecimiento, Gabriela Blandini, quien remarcó que todo el plantel docente, como el equipo directivo estaba completo, pero no había niños como resultado del acuerdo que se dio entre los padres.

“Los chicos hoy no se han presentado a clases. Tenemos entendido que los padres han organizado esto y nos ha dejado muy sorprendidos este acompañamiento de los papás, el apoyo que nos están dando y queremos agradecerlo. Los docentes queremos estar en las escuelas, queremos trabajar con los chicos y brindarles lo mejor, pero con salarios como los que hoy tenemos un docente ya no se puede movilizar, a pesar de tener el abono docente”, relató Blandini. “Con estos salarios, los docentes no pueden alimentar a sus familias”, disparó.

Y agregó: “Los papás se están sumando a este reclamo, entendiendo que para que sus hijos tengan educación de calidad deben estar los docentes bien pagos”.

Los Andes dialogó con una mamá que no envió a sus dos hijos al Victoriano Montes y tampoco lo hará este viernes. “Esta idea que surgió luego de los dos días de paro busca apoyar la lucha de los docentes, porque hasta el momento no han podido recomponer sus salarios. Los descuentos que van a tener son muy importantes y creemos que es injusto que se lleven la peor parte”, reflexionó Karina Aguilar.

“Hubo un gran descontento con dos medios de comunicación digital que publicaron que este faltazo masivo era una falsa información y hoy se puede ver que todo es cierto y que estamos sumándonos a reclamo de los docentes”, subrayó.

En la Escuela Vicente Zapata, de Ciudad, faltó el 10% del alumnado. | Orlando Pelichotti / Los Andes

Otra de las escuelas donde no hubo actividad prácticamente por las inasistencias de los alumnos fue la Escuela Patricias Mendocinas, donde sólo asistieron 30 alumnas, de una matrícula de 400 en el turno mañana.

La directora, Silvia Murichi, aseguró que en sus seis años en la dirección del establecimiento “no había visto algo así antes, este respaldo de los padres y está convocatoria que surgió de ellos”.

En esta escuela, ubicada en la Tercera Sección de Ciudad, también se espera que los alumnos vuelvan a faltar este viernes, conforme fue la propuesta que se viralizó en los grupos de WhastApp de padres.

Fuentes de la Dirección General de Escuelas (DGE) indicaron que era dudoso el origen de iniciativas que circularon en grupos de WhastApp y reconocieron que en algunas escuelas hubo un ausentismo importante y recalcaron que las faltas se computarán.

Masivo paro

Para este martes y miércoles el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) convocó junto a otros gremios a un paro por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo. También hubo una importante manifestación por las calles de Mendoza hasta llegar a Casa de Gobierno.

El impacto en las escuelas rondó en el 90%, de acuerdo a los números del gremio. Mientras que el Ejecutivo informó que entre martes y miércoles la adhesión fue del 47%.

En ese contexto, los referentes de SUTE y los miembros paritarios se reunieron ayer en la mañana y en la tarde para evaluar una nueva propuesta con sumas en blanco que repercutirán en el ítem del Estado Docente y en el convenio de celadores con sumas entre $4.000 y $4.500, algo que no conformó al gremio.

En tanto, desde el sindicato no descartaron continuar con las medidas de fuerza, pese a la pérdida del incentivo del ítem aula y de otros puntos del bono de sueldo, suma que rondaría entre los $8.000 y los $10.000 de acuerdo con la antigüedad y la zona.