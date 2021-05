Honda Pilot, un SUV americano de una marca japonesa

El Honda Pilot es un vehículo pensado para los Estados Unidos. Tanto es así que si bien es un modelo de una marca japonesa, en Japón no se vende. Tampoco en Europa. Se produce exclusivamente en Lincoln, en el estado norteamericano de Alabama, y se exporta para algunos países árabes y de América. Esta es su tercera generación, la primera (aparecida en 2003) nunca llegó a nuestro mercado, pero de la segunda (2009) sí se ven todavía algunos ejemplares por nuestras ciudades, un SUV grande de diseño muy “cuadrado” y particular. La generación actual, con líneas mucho más estilizadas y aerodinámicas, es de 2016, pero llegó a nuestro mercado recién el año pasado, ya con el restyling que recibió en USA en 2019.

Entran muchos: interior súper equipado para 8 pasajeros Los Andes / Web

El Pilot es gigante (siempre dudamos el género de esta clase de vehículos: si los pensamos como “camionetas” podríamos decirle “la Pilot”, pero a los SUV – sport utility vehicle– generalmente los nombramos en masculino. ¡Díganle como quieran!). Fue diseñado a escala norteamericana, para grandes autopistas y enormes estacionamientos a cielo abierto. Para un país poco peatonal, en el que se vive mucho tiempo dentro del automóvil. Mide más de cinco metros de largo (5.023 mm), contando los espejos supera los dos metros de ancho (2.296 mm) y casi uno ochenta de alto (1.794 mm). Con esas dimensiones puede configurarse un interior que es casi un “monoambiente”. Tiene tres filas de asientos y, tanto en la segunda como en la tercera, hay lugar para tres pasajeros cómodamente sentados. En el baúl, aun con las tres filas en posición, todavía queda un espacio razonable (305 dm3 o litros). Pero si escondemos la tercera fila, nos queda un SUV para cinco pasajeros con un baúl de 827 dm3. Es más, si también plegamos la segunda fila, lo convertimos en un furgón con 1.779 decímetros cúbicos de capacidad, para hacer una pequeña mudanza. La rueda de auxilio, que es idéntica a las otras cuatro ruedas (no es de las chiquitas, temporales), no está dentro del baúl, sino colgada abajo, como en las pickups.

Además del espacio, el lujo y la calidad de todo el interior contribuyen a su confortabilidad. Mucho equipamiento, una pantalla táctil de 8″ con GPS y conectividad para smartphones, más una cámara de marcha atrás con tres ángulos de visión, un audio de gran calidad con seis parlantes y subwoofer y un climatizador automático de tres zonas (salidas con temperatura regulable hasta en la tercera fila de asientos) son algunos de los equipos destacables. Las butacas delanteras son enormes, con apoyabrazos individuales, separadas por una profunda gaveta central (es notable la cantidad de portaobjetos en el habitáculo). La segunda fila puede correrse hacia adelante y hacia atrás y los respaldos son reclinables. Todos los tapizados son de cuero.

Como dijimos, todo es enorme, de lujo y de calidad. Pero el confort de marcha es el punto más alto de este SUV de Honda. Suspensiones independientes y calibradas para viajar como dentro de una “nube” y, si le sumamos la insonorización –el hermetismo del habitáculo– y la fidelidad del audio, un viaje en Pilot no puede ser incómodo para nadie. La dirección también es muy suave y el motor (que apenas se escucha) tiene respuestas muy progresivas. Todo pensado en favor del confort.

Como contrapartida (se sabe que así son los compromisos de la mecánica) no estamos frente un vehículo de respuestas deportivas. Entonces, por más que el motor sea muy potente, tampoco es cuestión de encarar curvas y contracurvas a gran velocidad, porque la carrocería rola mucho (se inclina) y, además, recordemos que es una mole de dos toneladas. De todas formas, cuenta con todos los sistemas electrónicos de seguridad posibles, más las asistencias al manejo (ADAS) como frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo (regula la velocidad automáticamente de acuerdo al vehículo que nos preceda), asistencia al cambio involuntario de carril, sistema de información de punto ciego y advertencia de tráfico cruzado (para las salidas marcha atrás de los estacionamientos).

La mecánica del Honda Pilot se compone de un motor naftero V6, con inyección directa, de 3.5 litros de cilindrada, que desarrolla 280 CV de potencia, asociado a una transmisión automática de 6 marchas. Cuenta el motor con un sistema denominado VCM (Variable Cylinder Management) que puede gestionar su funcionamiento utilizando 3, 4, o 6 cilindros, de acuerdo a las exigencias del acelerador, con el objetivo de optimizar el consumo de combustible. Igual, es un V6 3.5 en una “mole” de dos toneladas, por lo que el consumo en ciudad sigue siendo un poco elevado: unos 15 litros cada 100 kilómetros. En ruta la cosa cambia, porque se puede crucerear en sexta marcha, a 120 km/h y con el motor trabajando con sólo tres cilindros a 2.000 rpm, y así gasta unos 8,5 litros cada 100.

Recordemos también que el Pilot es 4x4 o, como prefiere decir Honda AWD (All Wheel Drive o todas las ruedas motrices), lo que aumenta la seguridad en ruta cuando nos encontramos con suelo resbaladizo por lluvia o nieve, y también nos ayuda en alguna incursión más off road. Viene con modos de conducción “Arena” o “Barro”, que desconectan los controles de estabilidad y tracción, muy bueno para ese tipo de manejo a baja velocidad y con gran requerimiento de tracción. De todas formas, los neumáticos son más bien ruteros, así que no hay que meterse tanto en el barro, para lo que se precisarían neumáticos con más tacos.

Otra vez, lo repetimos, el Pilot es un gigante de súper lujo, pero al que podrán subirse solo algunos privilegiados. Es el vehículo más caro y potente que vende Honda en la Argentina. Se ofrece en dos versiones: una 4x2, por 82.600 dólares y, la que probamos nosotros, 4x4, que cuesta 93.000 dólares.

+Info www.noticiassobreruedas.com.ar