Histórico: Guaymallén aprobó un proyecto oficialista y no elegirá más Reina de la Vendimia

Este mediodía el Concejo Deliberante de Guaymallén le dio sanción definitiva al proyecto presentado por el oficialismo para que se elimine definitivamente de la Fiesta Departamental la elección de la Reina de la Vendimia.

El proyecto fue presentado el 12 de febrero pasado por el concejal Ignacio Conte. “La idea es dejar de elegir la reina de la Vendimia por varios motivos. Por empezar, a nivel mundial, la elección de una chica en un concurso de belleza no va más; ese estereotipo de una chica con cánones momentáneos de qué es considerado lindo y no para representar a un lugar no se condice con los tiempos que vivimos”, justificó en ese momento.

Además, el mes pasado el edil agregó que es el propio Estado el que encabeza e impulsa campañas en contra de la discriminación y los estereotipos, por lo que no es coherente que -por otro lado- se fomenten estos certámenes. “La elección de una reina tapa todo lo que tiene que ver verdaderamente con la vendimia. No se habla de la fiesta, del espíritu de los viñateros; se deja de lado la posibilidad de que los municipios y la Provincia puedan -a través de la fiesta- mostrar lo que tiene; y todo se centra en la elección de la reina”, opinó Conte.

El autor de la iniciativa destacó, además, que también tiene una fundamentación desde lo económico. “El municipio y la provincia ahorrarían mucho dinero; por ejemplo en vestimenta, atributos, corona, traslados y hoteles. En la última fiesta nacional de la Vendimia, lo primero que se agotó -por los propios mendocinos- fueron las estradas para las repeticiones. A la sociedad ya no le interesa a ver la elección de una reina; va a ver la fiesta y los artistas”, se explayó con concejal.