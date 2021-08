Historias solidarias de quienes buscan que el Día de la Niñez sea realmente feliz para todos

Agosto es un mes especial, quizás uno de los más esperados por los niños y las niñas; tanto como la Navidad en diciembre o Reyes en enero. Y es que agosto es el mes de la niñez e, históricamente, entre el primer y el tercer domingo de este mes se ha celebrado el Día del Niño (también llamado Día de la Niñez para hacerlo más inclusivo desde su denominación). Este año se conmemora el domingo próximo, 15 de agosto; aunque los festejos y actividades suelen extenderse a lo largo de todo el mes.

Paola González, la responsable del Merendero Yo Si Te Creo (Barrio San Martín) organiza una rifa para el Día del Padre Sanmartiniano. Lo recaudado se destinará para su tradicional festejo del Día de la Niñez. Gentileza

Claro que no todos los niños cuentan con las mismas posibilidades de celebrarlo y de pasar precisamente un “feliz día” como suele desearse para esta fecha. En el día a día hay incontables héroes anónimos y de perfil bajísimo, quienes se preocupan y dan todo de sí –y más- por ayudar a los más chicos. Y si lo hacen durante todo el año, independientemente de las conmemoraciones, ¿cómo iban a quedarse de brazos cruzados nada más y nada menos que para el Día de la Niñez?

Diego, Paola y Patricia son solo tres de estos voluntarios que, además de sus rutinas cotidianas y que les permiten ganarse la vida, se las ingenian para ayudar a cientos de niños y niñas durante todo el año. Y son apenas tres de los imprescindibles que están planificando celebraciones para el Día de la Niñez durante los próximos días, para que –al menos por unas horas- las necesidades y la vulnerabilidad queden en un segundo plano y las sonrisas dibujadas en sus rostros le tuerzan el brazo a la angustia y la tristeza.

Diego Medina es recolector de residuos de día y profe de fútbol por la tarde. Hace 5 años abrió su propia escuelita de fútbol en Bermejo donde brinda contención a 70 niños. Para este Día de la Niñez quiere conseguir un par de botines a cada alumnito. José Gutierrez | Los Andes

Paola y Patricia son las responsables de dos comedores y merenderos ubicados en el barrio San Martín (Ciudad) y en Puente de Hierro (Guaymallén), respectivamente; mientras que Diego es recolector de residuos y profesor de fútbol. Los tres trabajan incansablemente para intentar cambiar la realidad de carencias de cientos de niños mendocinos, y los tres –con humildad- convocan a los mendocinos y las mendocinas para ayudar y que, entre todos, este Día de la Niñez sea distinto y realmente feliz para todos los niños y niñas.

Día del Padre De la Patria y Día de la Niñez

A nivel provincial y nacional existe una ley que fija el 24 de agosto como Día del Padre Sanmartiniano, en homenaje al libertador José de San Martín. Es que en esta fecha nació la única hija de San Martín, Merceditas. Aprovechando esta situación, Paola González (mamá de una de las niñas que es sobreviviente de los abusos sexuales en el Próvolo y quien también es la responsable del merendero Yo Si Te Creo –YSTC- en el Barrio San Martín) ideó toda una estrategia para que las celebraciones del Día del Padre de la Patria y el Día de la Niñez se vinculen entre sí.

Este año, Paola se prepara para festejar por décimo primer año consecutivo su popular celebración del Día de la Niñez en el barrio San Martín. Lo hará el último domingo del mes, 29 de agosto, con todos los condimentos que hacen de este festejo un clásico en el oeste capitalino.

“Esperamos a más de 400 niños y estamos organizando una rifa para el 24 de agosto, que se conmemora el Día del Padre de la Patria. La idea es recaudar fondos para poder comprar descartables y algunas golosinas de último momento”, resaltó la incansable Pao.

Paola González, la responsable del Merendero Yo Si Te Creo y organizadora del tradicional festejo del Día de la Niñez en el Barrio San Martín.

Lo que necesita Pao para su gran festejo de fin de mes es golosinas, manteca, dulce de leche, harina leudante y maicena (para preparar alfajorcitos) y juguetes usados en buen estado para poder repartir entre los niños. “Aseguramos que el 29 de agosto va a haber muchos juegos, comidas y mucho más, todo para que los chicos se vayan con la pancita llena. Porque no sabemos qué va a tener ese niño a la noche de ese mismo día. Me ha tocado ver a mí misma como, en años anteriores, los niños se van a un rinconcito apartado para compartir la comida con sus padres ese mismo día”, rememora Pao, quien no tiene dudas de que este año “va a salir todo bien y va a ser algo hermoso”.

Más allá de la solidaridad de los mendocinos y las mendocinas, Paola y los colaboradores del Merendero YSTC apuestan, además, a la rifa para celebrar el Día del Padre Sanmartiniano. “Para algunos gastos se nos ocurrió hacer una rifa para el Día del Padre del 24 de agosto, y que se sortea el 23. Como siempre quedan algunas cosas que faltan, la idea es aprovechar lo que pueda juntarse con la rifa y comprarlas. Estamos sorteando un asado para 8 personas con un vino rico -ese es el primer premio- y el segundo son dos pizzas con dos docenas de empanadas y una jarra de cerveza artesanal. Salen 100 pesos los números y pueden comprarlos contactándose conmigo al Facebook del merendero ( www.facebook.com/merendero.yositecreo ) o a mi teléfono 2616714277, donde tengo Mercado Pago también”, agrega con humildad Paola.

La rifa que organizan desde el Merendero Yo Si Te Creo para juntar fondos y celebrar el Día del Niño. Gentileza

Celebración en Corralitos

Patricia Evangelista vive en la zona de Puente de Hierro (Guaymallén) y es la responsable del merendero Granito de Fe. Durante años colaboró con un comedor de la zona –donde asistía a niños y familias enteras de los barrios Grilli y Grilli 2- hasta que, en pandemia, abrió su propio merendero en su casa. “Con uno solo no alcanzaba y cuando estaba cerrado el comedor, la gente me golpeaba la puerta de casa para ver si tenía algo para comer. Porque me conocían”, sintetiza Pati, quien todos los días da de comer a más de 200 niños y sus familias.

Granito de Fe, el merendero de Patricia Evangelista en Puente de Hierro y que también organizará su festejo el próximo 22 de agosto.

También ella está organizado su propia celebración del Día de la Niñez y será el domingo 22 de agosto. “Estamos intentando juntar juguetes en buen estado, alfajores, turrones, chupetines, tutucas, leche, cacao, gaseosa y jugo. La idea es que ese día los chicos vengan al merendero y pueda comer cada uno su pancho –por lo que también estamos juntando panes y salchichas- y, cuando se vayan, puedan llevarse su bolsita con golosinas y una botella de plástico con chocolate para poder compartir con sus familias en casa también”, resume Patricia, quien espera que sean cerca de 200 los niños que se acerquen ese domingo al merendero que funciona en su casa. “Queremos que los chicos puedan disfrutarlo en el lugar, pasen un lindo domingo y que también puedan llevarse algo a casa”, sintetiza la mujer.

Quienes puedan ayudar con las mencionadas golosinas o mercadería –o con juguetes- puede comunicarse con Patricia Evangelista al 2612434130.

El sueño de los botines propios

Diego Medina (30) es recolector de residuos urbanos en la Ciudad de Mendoza –labor en la que se desempeña todas las mañanas- y profesor de las cinco categorías de la escuela de fútbol infantil El Ciclón (Bermejo) por las tardes. Con esta segunda función social ha logrado sacar a niños de entre 5 y 14 años de los riesgos de la vida en la calle y darles una nueva oportunidad con el fútbol. ¡Y vaya si lo ha hecho!.

Diego Medina es recolector de residuos de día y profe de fútbol por la tarde. Hace 5 años abrió su propia escuelita de fútbol en Bermejo donde brinda contención a 70 niños. Para este Día de la Niñez quiere conseguir un par de botines a cada alumnito. José Gutierrez | Los Andes

Actualmente son más de 70 los niños que entrenan en la escuelita (montada en una plaza que solía ser un baldío y que fue recuperada por Diego y su esposa Julieta) y están participando de distintos torneos. Con el apoyo de la Municipalidad de Guaymallén y el acompañamiento incondicional de la Peña Jorge Benegas (del Club Atlético San Lorenzo de Almagro en Mendoza), cada uno de los chicos que juega y entrena en El Ciclón tiene sus camisetas y remeras de entrenamiento. Pero ahora van por una nueva meta, y es la que se han propuesto para que los alumnos y jugadores de El Ciclón tengan su verdadero Día del Niñez Feliz: un par de botines para cada jugador.

“En el grupo de WhatsApp donde están los padres hemos empezado a preguntar el número de calzado de cada niño y los padres están respondiendo. Y, con ayuda de la Peña Jorge Benegas, estamos haciendo todo para que cada chico tenga su par de botines”, resume Diego Medina, profe e ideólogo de la escuelita de fútbol.

Según explica Medina, están a en la búsqueda de 60 padrinos que puedan colaborar con este regalo para el Día de la Niñez, de manera tal que cada uno de los asistentes a la escuelita tenga su par de botines “nuevo e idéntico para desarrollar la actividad y sin diferencia de marcas”.

La Peña Jorge Benegas está vendiendo un bono contribución con un valor de 2.400 pesos, que es el equivalente a un par de botines. “Se puede comprar un bono contribución entre dos o más personas. Además, cada padrino que colabore obtendrá un bono para participar de un sorteo organizado por la Peña Jorge Benegas, por su ayuda y compromiso”, destaca el profe Diego.