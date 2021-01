Historias de vida: a los 18 años le diagnosticaron hepatitis y ahora necesita urgente un trasplante de riñón

María Belén Cortez tiene 36 años y padece cirrosis producto de una hepatitis autoinmune diagnosticada a sus 18 años. Ha ido transitando por diferentes etapas de la enfermedad y hoy los medicamentos no surgen efecto en ella. Se mantiene esperanzada y asegura: “Hoy vivo gracias al apoyo de mi familia”.

“A 18 años me diagnosticaron en el Hospital Lagomaggiore hepatitis autoinmune. En ese entonces acá no se hacían trasplantes hepáticos así que me derivaron a Buenos Aires. Allá entre en una fuerte depresión por lo que volví a Mendoza ”, comienza el relato de la mujer que está luchando por su vida.

“Cuando volví el equipo médico que me atendió, quienes siempre me han atendido perfecto y lo siguen haciendo, me han ido tratando con una cierta medicación a medida que ha ido avanzando mi enfermedad, pero actualmente los remedios no me hacen afecto, no tienen resultado” continuó el relato la joven madre.

Actualmente María Belén vive con su madre y su pequeña hija de 14 años, quienes son su gran sostén junto a su hermana, y de quien nos comenta “la vida y el cuerpo son tan sabios y cuando tuve a mi hija mi cuerpo estuvo perfecto hasta los tres años de ella no necesite remedios”.

La hija de María Belén Cortez junto a su madre e hija han sido su gran sustento. Gentileza Facebook Belén Cortez

En el 2020 su enfermedad ha ido empeorando y decanto en una cirrosis lo que hizo urgente su necesidad de una donación: “Estoy en lista de espera a nivel nacional en el puesto 28 para recibir el trasplante”, aseguró a Los Andes respecto de su puesto en el listado conformado por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).

Actualmente la situación de María Belén es muy complicada: “yo no veo cuando me descompenso, he perdido la estabilidad para caminar, es impresionante el deterioro de salud que he tenido”.

Concientizarse al respecto de la donación de órganos

“Lo que más espero es que la gente se concientice de que hay que donar los órganos, porque es fundamental, hay mucha gente que no lo sabe y le puede salvar la vida a otras personas, por eso le pido a la gente que se concienticen al respecto, es fundamental y uno nunca sabe cuándo le va a tocar”, finalizó la mujer que actualmente espera todos los días por el llamado que le devuelva la normalidad a su vida.

Actualmente los datos de gobierno al respecto de la donación de órganos son complicados: 7097 personas necesitan un trasplante para salvar su vida en este momento, 61 es la cantidad de trasplantes realizados durante este año (2021). Finalmente 0.44 es la cantidad de donantes por cada millón de habitantes de este año.

Para quienes deseen ponerse en contacto con María Belén Cortez pueden hacerlo al número telefónico 2615532655.