Héroe al volante: camionero se detuvo para salvar a un bebé que “jugaba” en la cornisa

Le hace honor a su nombre: Salvador. El camionero que rescató al bebé que caminaba por la ventana de un segundo piso en barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba contó detalles del dramático episodio que se vivió el miércoles y aseguró: “Cualquier persona hubiera hecho lo mismo”.

Dramático video: rescatan a un bebé que estaba en un segundo piso

El transportista contó que pasaba con su camión por Félix Paz y vio al bebé arriba de la ventana.

“Estacioné el camión y salí corriendo. Una persona estaba intentando subir, pero no lo alcanzaba porque estaba muy alto. También ayudaba un policía”, dijo a Mitre Córdoba Salvador Escobar a Mitre Córdoba.

Cuando observó que ambas personas parecían tener la situación controlada, decidió volver a estacionar bien su camión. Sin embargo, al regresar, vio que todavía no habían podido alcanzar al bebé.

“Estaba muy alto. Me agarró la desesperación y trepé como pude. Me ayudaron el otro hombre y el policía. Llegué a la ventana y le puse el cuerpo al bebé para que no se caiga. Después lo agarré para que no caiga de golpe al suelo”, detalló.

En el interior del departamento, observó que en una cama dormía el padre del pequeño y en otra una nena que supuso sería la hermana del bebé.

“El padre no entendía nada. Estaba profundamente dormido, con el televisor prendido y el ventilador al máximo, por eso no debe haber escuchado los gritos de los vecinos que estaban en la calle”, indicó.

El camionero dijo que se trató de una situación “muy tensa”, por lo desorientado que estaba el papá del pequeño.

Consultado sobre qué fue lo que lo hizo trepar para salvar al bebé, contestó: “Cualquier persona creo que lo hubiera hecho. Todos queríamos colaborar. Yo llegué a arañar la pared y treparme, agarrándome de una moldura. Simplemente me salió. Es instintivo, creo yo”.

