Harta de que le roben la rueda de auxilio, decidió dejar el auto abierto y poner un cartel para los delincuentes

Una mujer se cansó de que le robaran la rueda de auxilio de su Citroën C3. Resignada, Mabel decidió retirar el neumático de repuesto del vehículo, dejarlo abierto, sin alarma y poner un cartel que informe a los delincuentes. La conductora es oriunda de Córdoba y vive en el barrio Los Naranjos. Por su medida de seguridad tomó gran relevancia en redes.

“Abierto, sin auxilio”, dice el cartel que la mujer colocó en la ventanilla del acompañante. En diálogo con El Doce, la víctima contó que, por la ola de robos, tuvo que recurrir a estas estrategias.

“Al cartel lo puse porque me cansé de que me rompieran los vidrios y se llevaran el auxilio. Las primeras dos veces se llevaron dos gomas. No dejo nada dentro del auto, y con ese cartelito no me rompen el vidrio”.

Le robaron seis veces la rueda de auxilio, decidió dejar el auto abierto y poner un cartel.

Según detalla La Voz, la mujer mostró que ahora su auto queda siempre abierto: “Lo dejo sin llaves, vos venís y cualquiera lo puede abrir. Y sin auxilio es para que ellos comprueben que el auxilio no está. Si lo dejo cerrado, me rompen el vidrio”, insistió la mujer.

“Y una cosa insólita. Estas son las llaves de mi casa, que estaban en el auto. Acá tenía un llavero que no tenía valor alguno. Se tomaron el tiempo de llevarse las figuritas del llavero. Ahora no dejo las llaves en el auto, se me van a meter adentro”, contó.

Le robaron seis veces

En los últimos meses ya le robaron seis veces, todas con la misma modalidad. Los hechos ocurrieron “en el Parque Sarmiento, en Nueva Córdoba, a la vuelta del Carbó, acá en el barrio dos veces y también en la Ruta 20″.

“En el seguro se me caía la cara de vergüenza porque deben pensar que me estoy choreando las gomas. Les pedí que dieran una solución y me respondieron que ‘haga lo que hagas, se lo van a robar igual’”, continuó Mabel con su relato.

Le robaron seis veces la rueda de auxilio, decidió dejar el auto abierto y poner un cartel.

Los delincuentes se enfocan en tres modelos de automóviles: el Citroën C3, el Peugeot 208 y el 308. “Te rompen este ventilete del costado, meten la mano y te destraban todas las puertas, incluido el baúl. El baúl no tiene llave. Para ellos es sencillo”.

Finalmente, la mujer confesó que cuando se le pincha una goma, lo más saludable “es tomarme un taxi, venir a buscar el auxilio a mi casa y llevarlo”.

“Mi sugerencia es que pongan el cartelito, no lleven gomas, ni siquiera de esas feas que no sirven, y dejen el auto abierto”, cerró la víctima de inseguridad, visiblemente resignada, según La Voz.