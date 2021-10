Halloween recargado: crecieron las ventas y el alquiler de disfraces en Mendoza

Hoy se celebra en el mundo, una vez más, Halloween y Mendoza parece no quedarse fuera de los festejos. Si bien la “Noche de brujas” es una tradición extranjera que muchos critican y rechazan, poco a poco se va instalando en los jóvenes, niños y también en adultos.

Este año, con mayores habilitaciones y con un respiro de la pandemia de Covid-19, ha aumentado la venta y alquiler de disfraces, como así también la realización de fiestas privadas y familiares.

Así es como Facundo, encargado de la tradicional casa de cotillón El Porteñito, contó: “Ha habido bastante movimiento, sobre todo en estos últimos días. En comparación al año anterior, hemos tenido mucho más movimiento, mayor demanda de artículos y ha superado nuestras expectativas”.

Y agregó: “Nosotros vendemos accesorios, disfraces completos y alquilamos. Se está vendiendo más que alquilando. En general, buscan disfraces, accesorios, caramelos y carameleras también se venden mucho porque los chicos salen por la calle a pedir golosinas y también para adornar las casas”.

En cuanto a los disfraces más elegidos, el comerciante no duda en apuntar que son el de bruja y el de esqueleto. En cuanto a personajes, han sido muy demandados los de la serie del momento El juego del calamar, La casa de papel y el Payaso IT.

Para todos los gustos y bolsillos

En El Porteñito hay disfraces completos para la venta desde los 1.800 pesos. También hay accesorios sueltos, como capas, a partir de los 700 pesos o máscaras desde los 100 pesos.

El alquiler de disfraces completos va desde los 1.500 pesos. En general el tiempo de alquiler es por 24 horas, pero como este año Halloween cayó en fin de semana, la devolución se extiende al día lunes. Hay una gran variedad, para todos los gustos y bolsillos.

“Fuimos uno de los pioneros en trabajar la temática Halloween en Mendoza. La dueña del local viajó entre el año 1994 y el 95 a Estados Unidos y se dio cuenta de que era un boom y ahí comenzamos a trabajarla”, comenta orgulloso Facundo, el vendedor de la casa de cotillón.

Y suma: “De a poco se fue vendiendo cada vez más. Las redes sociales muestran cómo se festeja en todo el mundo y por eso la gente lo adopta y les gusta. Principalmente los que vienen por disfraces o artículos son adolescentes, pero también muchos padres con sus hijos”.

“Creo que Halloween ya es un tema instalado en la provincia y está bueno para que los chicos se diviertan y pasen un buen momento. Hay muchas fiestas que no son nuestras y las festejan igual. Siempre hay personas que se quejan y lo niegan. Pero cada vez crece más el festejo en la provincia. Los boliches y negocios se suman, también hay fiestas temáticas donde hay que ir disfrazados. También se utiliza en colegios e institutos de inglés”, sentencia Facundo.

Verónica Bergui es una emprendedora que también ha notado el boom de temporada. La dueña de la casa de disfraces “A Disfrazarnos.com”, detalló: “Hace diez días estamos reservando. La verdad es este año Halloween ha impactado mucho. Hace 12 años que tengo el local y nos ha sorprendido porque la demanda ha sido más que cualquier otro año. Hemos tenido cola todo el día, trabajamos de corrido y cerramos y le tenemos que decir a la gente que vuelva al otro día”.

El precio del alquiler de disfraces varía desde los 700 a los 1.100 pesos en la tienda de Verónica. Según la dueña del local, los disfraces más buscados son los de terror, con brujas y esqueletos en la cima del ránking.

En cuanto a los personajes, los más demandados en este momento son: los de El juego del Calamar, La Casa de Papel y personajes de Harry Potter.

“Los clientes varían mucho, hay gente grande, adolescentes, niños y también muchos turistas, que son los que más tienen adoptada esta costumbre. También los institutos de inglés. Hay muchas fiestas familiares, boliches, bares y los niños que salen a buscar dulces. Es una moda que se está instalando mucho”, expresó Verónica.

Noche de brujas... y fiesta

Bares, boliches y locales de distintos rubros eligen sumarse a los festejos con ambientación, promociones y sorpresas para sus clientes.

Este es el caso de Bar Latina, un local de la Arístides Villanueva que se prepara para festejar Halloween durante el fin de semana. “Estamos trabajando con muchas invitaciones. El bar está funcionando muy bien y se llena todos los días. La gente se retira más temprano ahora porque van a bailar, entonces tratamos de captar público más temprano y por eso desde las 18 estamos con promociones”, contó Esteban, empleado del bar.

Y agregó: “Ahora, además, hemos armado ambientación de Halloween para festejar estos días. Vamos a ir todos disfrazados, hay tragos especiales y van a haber sorpresas. La idea es ponerle color y buena onda”.

Para el joven consultado, Halloween “es una tradición que recién ahora se está teniendo en cuenta en la provincia”. “Va creciendo de a poco, está bueno para proponer algo distinto. De a poco se van sumando locales y boliches que festejan. En particular, en el bar hay un público muy variado”, resumió Esteban.

Asimismo, Karina, mamá de dos nenes y vecina de Las Heras, relató: “El año pasado surgió la idea de festejar Halloween en la cuadra del barrio, por el tema de la pandemia para unir un poco a los chicos que podían jugar al aire libre. Este año lo hemos especializado un poco más, hemos inventado un juego por casa que se juega en la vereda y el premio es una golosina, no simplemente repartir las golosinas, sino que la ganen por medio del juego”.

“Se ve como una tradición que se está imponiendo, como también se impuso el Día de San Valentín hace muchos años. Nuestro concepto es que si sirve para bien se seguirá haciendo, no creemos que cause daño a nadie o moleste y los chicos lo disfrutan mucho. Desde el año pasado, que estuvieron mucho tiempo sin festejos, ni poder dispersarse en otras circunstancias. Así que si no molesta a nadie y no genera nada malo, se va a seguir haciendo”, cerró la mamá.