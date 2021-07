Hallaron escondida en un cajón en Godoy Cruz a la chica de 15 años buscada

La adolescente de 15 años que intensamente buscada en el Oeste de Godoy Cruz fue encontrada en buen estado de salud esta tarde. Lo curioso es que la muchacha estaba escondida en un cajón de madera en la precaria vivienda de su tío.

“Esta noche me vienen a buscar. No voy sola y no lo planee. Los quiero mucho”, se leía en la nota que la chica había dejado sobre su cama en la casa habita en el barrio Sol y Sierra bajo la tutela de su abuela.

La angustiada mujer encontró el escrito el último domingo por la noche y luego radicó la denuncia de paradero para hallar a su nieta. Luego de diversas tareas investigativas Yanina fue encontrada esta tarde.

Fuentes oficiales detallaron que la muchacha estaba escondida en posición fetal dentro de un cajón de madera en lo que investigadores detallaron como “un rancho” ubicado en calle Segundo Sombra, a metros del dique Maure, en Godoy Cruz.

Allí vive un tío de la menor, apodado “Loco”, junto a una pareja de amigos.

Yanina estaba en buen estado de salud y manifiestó no haber sido víctima de ningún delito. Afirmó que optó por irse de su casa, confiaron las fuentes.

Por directivas del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, los habitantes de la vivienda fueron trasladados a la Unidad Fiscal de Homicidios para prestar declaración testimonial y para asistir a la menor se le dio intervención a personal de los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI).