Habrá que pagar $3.000 de multa por no tener la RTO en Mendoza

Finalmente, y tras varios meses de “concientización”, a partir de este martes ya se aplican en Mendoza las prometidas multas por circular en vehículos que no cuenten con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO). A los infractores se les aplicarán cargos “leves” con un costo de $3.000, aunque se podrá acceder a un descuento del 40% si se abona en los primeros tres días, quedando así en $1.800.

El Gobierno provincial hizo oficial la medida este martes al mediodía y el Ministerio de Seguridad aclaró que, según la Dirección de Seguridad Vial, la implementación será paulatina para todos los vehículos, descartando así una “cacería” de infractores. De todas maneras, el requisito de la RTO ya es una obligación en serio, tanto para quienes nunca hicieron el trámite como para aquellos que tienen el certificado vencido.

De esta forma se terminan 10 meses de “una campaña de concientización para que los conductores sepan sobre la obligatoriedad de realizar dicho trámite”, tal como definió el comunicado oficial de Seguridad.

Eduardo Toranzo, vicepresidente de la Cámara de RTO de Mendoza, se mostró conforme con la medida ya que, para él, “no hay otra alternativa ni forma que una fiscalización con una infracción para darle seriedad y una puesta en marcha definitiva, y así regularizar el parque automotor”.

Ya en julio el referente de la Cámara de RTO había manifestado a Los Andes que los porcentajes de vehículos que pasaban por la revisión estaban “dando mal”. “Para mí la gente no lo hace porque está especulando con que no sean firmes con respecto a la fiscalización”, dijo Toranzo en aquel momento, por lo que ahora no dudó en reafirmar dicha postura. De hecho, ahora expresó que la falta de RTO “con el tiempo debería ser una falta grave”.

Sin embargo, la Provincia sólo confirmó la aplicación de cargos leves y no en todos los departamentos, ya que en seis localidades no se aplicará la multa por no existir centros de revisión. Los que estarán exentos son las personas con domicilio o vehículos radicados en San Carlos, Tupungato, Tunuyán, La Paz, Santa Rosa y Malargüe; información que los inspectores validarán a través del DNI y la tarjeta verde del auto.

Control de documentación

El control de documentación es uno de los temas que ha generado dudas entre los mendocinos, además de problemas para la Policía. Es que en los 10 meses de concientización las autoridades se encontraron con obleas de RTO falsas. Ante esto, Eduardo Toranzo aclaró que “la oblea no tiene valor legal”, sino que se trata de “una cuestión visual técnica para que en la primera parada del vehículo el inspector pueda controlar primero si cuenta con la oblea y si es vigente”.

“Dentro de las facultades que tiene el Ministerio de Seguridad en poder hacer una fiscalización se incluye la posibilidad de que los inspectores controlen los certificados de la revisión técnica, ya que éste es el que tiene valor legal”, explicó. “Si un auto tiene la oblea pegada y no tiene certificado, ese auto no tiene RTO, no tiene validez. Si ese auto no tuviese una oblea pegada, porque se le rompió el parabrisas, por ejemplo, pero sí tiene un certificado con validez, no le deberían hacer una multa”, detalló Toranzo.

En cuanto a los autos con menos de tres años de antigüedad, que están exentos de hacer la RTO, el funcionario expresó que una de las opciones puede ser tener la oblea de la DNRPA (Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor), que se otorga por tres años y ahí tiene la fecha de vencimiento. La otra, aclaró, es el título, donde figura el vencimiento de la revisión técnica.

Por último, Toranzo recomendó que “revisen las luces de los autos, además de la documentación, kit de seguridad y matafuego, ya que son cosas simples y están dentro de las tres primeras fallas que tienen los vehículos”. Además, pidió que la gente “tome conciencia y no espere a diciembre porque va a ser un caos, van a tardar muchas más horas y va a ser un desgaste tremendo”.