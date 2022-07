Habló la mujer que se volvió viral en un piquete: “Me expresé mal, no queremos depender del Gobierno”

La cobertura que hizo la periodista Sandra Borghi, de TN, en una de las últimas marchas piqueteras sobre la Ciudad de Buenos Aires reveló cómo es la lógica interna en las movilizaciones. Así fue como en el medio del trabajo periodístico, la cronista entrevistó a una joven que relató su trágica historia y las dificultades que afronta día a día a nivel económico y laboral.

Pero un recorte de esa entrevista transformó a la mujer en blanco de todo tipo de ataques. Es que en un momento de la nota, la chica aseguró que “Nos quieren mandar a trabajar a la calle y no es justo, porque toda la vida vivimos trabajando de esto”, pero en realidad se refería a lo que se paga por un salario en blanco, más aún en su caso que no tiene estudios secundarios.

La protagonista de esa nota se llama Soledad Biotti y tras su exposición el día de la movilización, volvió a hablar con los medios para explicar qué quiso decir y cómo trabaja: “Fui a comprar y la chica del kiosco que atendía se me reía. Todo esto me pegó muy mal”, aseguró y agregó que “Me expresé mal, nosotros no queremos depender del Gobierno. Queremos un trabajo digno, con salario en blanco y que nos cierre para pagar la canasta básica, que tengamos la posibilidad de jubilarnos”.

“Nunca dije que no quería trabajar. Yo no pretendo vivir del Gobierno. Cuando me den un trabajo en blanco y digno como la gente, yo dejo de ir a las marchas. Pero que nos den trabajo para todos, no solamente para mí”, agregó Soledad.

Una de las escenas que más conmovió la tarde de la protesta fue cuando enfocaron a su pequeña hija, que estaba durmiendo en unos cartones sobre la calle: “Yo la llevo a las marchas porque no tengo plata para pagar una niñera”.

Biotti trabaja en un comedor comunitario preparando los alimentos que son repartidos entre las personas más necesitadas de su barrio. En su vivienda recibe la mercadería que luego cocina para distribuirla en por lo menos dos raciones diarias para la gente del lugar.