Habló la mujer que recibió la vacuna vacía en Godoy Cruz: “No creo que haya sido un error”

Una mujer filmó cuando la vacunaban en el centro de campaña montado en el Parque Benegas, de Godoy Cruz, advirtió que no le inyectaron nada y estalló el escándalo. Ayer, a última hora de la tarde, el Ministerio de Salud tuvo que emitir un comunicado explicando lo sucedido. Jorgelina Lobos, la principal afectada, habló con Los Andes y relató lo que sintió cuando se dio cuenta de que no había sido inmunizada. “Fue una experiencia muy fea”, resumió.

Desde la cartera comanda por Ana María Nadal aseguraron que se trató de un “error programático” cometido por una de las colaboradoras. Esta mujer, estudiante de enfermería, según detallaron, habría tomado por equivocación una jeringa sin el suero, o sea vacía, e inoculó a la paciente sin advertir el grave error.

Frente a esto, informaron que la colaboradora fue separada del puesto y que paralelamente se comenzó una investigación administrativa. Se sospecha que lo que pudo haber sucedido es que la jeringa vacía se mezcló con las que estaban preparadas para la vacunación. De todas maneras, desde el ministerio enfatizaron que las circunstancias serán determinadas por la investigación.

“No me querían dar el carnet de vacunación”

Jorgelina Lobos, la persona afectada, dio detalles de su fallido paso por la carpa sanitaria y la calificó con “una experiencia muy fea”.

“Cuando comenzó la campaña de vacunación no estaba segura de vacunarme, desconfiaba mucho, pero después por mi trabajo, en el que tengo contacto con mucha gente, y por cuidar a mi familia decidí vacunarme”, comenzó explicando Lobos.

En referencia a lo ocurrido, la mujer dijo: “No creo que haya sido un error, porque no solo no colocó la dosis, sino que ni ella ni los otros cuatro enfermeros, que estaban en la mesa, se percataron de que la jeringa estaba vacía. En el video la enfermera mira a la cámara, pero no miró si me había vacunado correctamente, somos personas y creo que hay que ser responsables. No se dio cuenta ni al tacto, ni que no introducía medicación. Todos podemos tener errores, pero creo que esto fue mucho”, sentenció.

Jorgelina contó que, al salir de la sede de Parque Benegas, subió el video grabado en el momento de la “inoculación”, en ese momento comenzaron a llegarle mensajes de la gente advirtiéndole que la jeringa estaba vacía. “Cuando me di cuenta de la situación, fui a la sede donde me había presentado para vacunarme y pedí hablar con el encargado. Le mostré el video y él afirmaba que no veía nada raro en el video. Entonces le dije que me iba a realizar un estudio para ver si tenía los anticuerpos, y si no me iba a presentar ante las autoridades”.

Y continuó su relato. “En ese momento me dijo que se iba a comunicar con el Ministerio de Salud y que le diera un tiempo para rever el tema, y le dije que hasta la tarde lo esperaba sino iba a llamar a un abogado para tener una respuesta. Antes de retirarme me sugirió que borrara el video de las redes y le dije que no iba a hacerlo. Me fui y a los diez minutos el encargado me llamó y me dijo que efectivamente la dosis no se me había aplicado, que habían pedido destituir a la chica del cargo, y si podía ir para hacer el reconocimiento”.

Al presentarse nuevamente en la sede de vacunación, la mujer recibió la dosis correspondiente, y luego se prosiguió al reconocimiento de la enfermera, pero no pudo concretarse ya que la misma no estaba en el lugar. “No me querían dar el carnet de vacunación hasta que no llevara el otro para que lo destruyeran. Yo insistí hasta que me entregaron el carnet, y les dije que no iba a entregar el anterior”, relató Jorgelina.

La mujer se presentó junto a su abogado en delitos tecnológicos para entregar los videos, y que así, la justicia pueda investigar lo ocurrido. Según contó, desde el Ministerio de Salud, solo se comunicó una persona de recursos humanos, para solidarizarse e informarle que habían destituido a la persona que la atendió, pero después no tuvo más contacto.

“Es importante que esto se sepa, pero jamás diría que la gente no vaya a vacunarse, al contrario, la gente se tiene que ir a vacunar y ser precavida estar atentas en el momento de la vacunación, yo cometí el error de no mirar cuando me inyectaban”, cerró Jorgelina Lobos.

Por su parte, la jefa del departamento de inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, detalló que estos errores deben ser notificados y cargados en el SISA (Sistema integrado de Información Sanitario Argentino) para después ser evaluado por la CoNaSeVa.

Aguilar aceptó que se trató de un grave error, pero que ya fue subsanado, ya que finalmente la mujer fue vacunada correctamente.