Habló la madre del chico que detuvieron por ir a cargar una garrafa: “Le pegaron una patada porque se olvidó el DNI”

Habló la madre del chico de 14 años que detuvieron en Santiago del Estero cuando iba a cargar una garrafa en bicicleta. Su familia asegura que los policías lo agredieron porque se había olvidado el DNI.

El hecho, que ocurrió el viernes pasado, se conoció esta semana cuando se viralizó un video de la detención. El menor había salido de su casa media hora después de que empezara el horario de restricción para circular dispuesto por el gobierno de esa provincia.

En diálogo con TN.com.ar, la madre del chico contó que el chico seguía traumatizado por el hecho y que iniciarán acciones legales por el abuso policial.

“Nos quedamos sin gas y salió a cargar la garrafa”, contó la mamá de David, Zulma Canario. Su hijo solo debía hacer un trayecto de dos cuadras, pero antes de que pudiera llegar lo interceptó la Policía.

“Lo subieron al móvil y se lo llevaron a la comisaría”, indicó la mujer que aseguró que ni siquiera fueron notificados de que se habían llevado a su hijo.

“A nosotros nos avisaron los vecinos”, contó. Tras enterarse de lo ocurrido, ella y su marido comenzaron a llamar a la seccional en busca de respuestas. Después de una hora y media de intentos fallidos, un policía atendió el teléfono y les dijo que uno de los dos podía ir a retirar al chico.

“Fue a buscarlo el papá y cuando llegó lo vio sentado con la cabeza gacha”, dijo Zulma. Cuando su padre le preguntó qué había pasado, el menor le contó que los policías le habían dado una patada en la nuca.

La familia sostiene que el chico no se resistió ni discutió con los efectivos sino que se puso nervioso y no podía recordar el número de su DNI.

“Le dijeron que le iban a refrescar la memoria”, señaló la madre. “No tenían ningún derecho, no hizo nada malo”, subrayó la mujer, que radicó una denuncia por maltrato contra un menor en la misma comisaría y en la Jefatura Departamental de la ciudad.

Aunque las autoridades le dijeron que iba a suspender a los agentes, la mujer no se mostró conforme. “No me convence que los vayan a sancionar una semana, ¿de qué me sirve?”, expresó apenada.

“Mi hijo estuvo encerrado todo el fin de semana, tiene miedo de volver a salir a la calle”, cerró.