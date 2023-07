Habló la familia del ladrón que murió asfixiado en la ventana de un local que iba a robar: “No lo ayudaron”

Habló la familia del joven que falleció al quedar atascado en la ventana de una casa donde se había metido para robar en la localidad bonaerense de Llavallol.

“Lo dejaron morir, no lo ayudaron y ahora está bajo tierra”, afirmó la madre de Luciano Verón, de 29 años. El joven se quedó atascado en las rejas de la ventana y a raíz de esto murió asfixiado.

“Estuvo colgado desde las 7 a las 10 de la mañana. Nosotros nos desesperamos y rompimos algunas cosas, pero fue por la desesperación de verlo colgado ahí. La Policía no lo bajaba”, dijo la mujer a Inforbano.

“Él estuvo preso, maldigo la hora que el juez me lo dejó salir por buena conducta, hubiese preferido que quedara preso y no que terminara así”, agregó la madre. Y completó: “Esa maldita droga me lo llevó a esto”.

El hombre de 29 años murió asfixiado luego de intentar ingresar a robar a una vivienda en el conurbano bonaerense.

Murió asfixiado en una ventana

El hecho ocurrió en la mañana del viernes en la esquina de las calles Machado de Asís y Liniers, donde se encuentra un local de estética.

Verón, que tenía antecedentes de robo, quiso meterse al lugar a través de una ventana muy pequeña, un ventiluz con un extractor que tenía una reja, pero se atoró a la altura del pecho y quedó con medio cuerpo colgando en el aire.

Luego de unos minutos de desesperación, el joven de 29 años murió por asfixia y su cuerpo ya sin vida quedó suspendido en el exterior del local.

