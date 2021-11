Habló el profesor que dio clases con la beba de una alumna en brazos: “Me gustaría animar a más a terminar la escuela”

Federico Tenreyro es profesor de Historia hace 15 años en una secundaria de Brandsen, Buenos Aires, y se volvió viral luego de que una de sus alumnas le sacara una foto sosteniendo a su bebé en brazos, mientras ella terminaba un trabajo. El docente sostuvo a la pequeña hija de la estudiante durante toda la clase y ella se lo agradeció a través de una publicación en Facebook que tomó mucha trascendencia.

“Soy de perfil bajo y al principio me asusté un poco con tanto llamado, pero me gustaría que toda esta viralización sirviera para animar a más estudiantes a terminar la escuela”, explicó el docente en diálogo con Clarín, desde su casa en el partido bonaerense a una hora al Sur de la Ciudad de Buenos Aires, donde vive con su esposa Ana Inés y sus cinco hijos.

Federico expresó que si hay algo que le importa, en este momento de progresiva vuelta a la normalidad en el sistema educativo, es que todos los alumnos “sepan que están a tiempo, que hay un montón de programas a nivel provincial para que puedan revincularse con la secundaria y que la escuela está con las puertas abiertas. Acá lo más importante es que sigan el ejemplo de Ludmila”.

Su perfil

Tenreyro tiene 39 años y es profesor de historia recibido en Instituto de Formación Docente de Brandsen, forma parte de la conducción de una escuela secundaria privada Instituto Santa Rita De Cascia de Brandsen. Además los fines de semana presta servicios como bombero voluntario.

Un docente cargó con el bebé de su alumna para que la joven pudiera estudiar.

También, desde septiembre pasado, integra el plantel docente de la Escuela Media Nº 1 de Brandsen, para el programa de Acompañamiento a la Trayectoria y la Revinculación (ATR). Este último le implica tener que trabajar los sábados para dar clases presenciales de refuerzo a los estudiantes que vienen atrasados en alguna materia. En algunos casos también requiere de visitas domiciliarias.

“Es un esfuerzo para acompañar y ayudar a los chicos. Porque la pandemia acentuó mucho las desigualdades, porque esto de alejarnos hizo que muchos chicos se les dificultara continuar estudiando. Entonces, los chicos están regresando a las escuelas en sus turnos habituales y luego están fortificando a contraturno”, explicó.

El gran gesto y la foto viral

El sábado, una estudiante de 18 años llamada Ludmila Disante subió a redes sociales una foto del profesor dando clases mientras cargaba a su hija Pilar, de 3 meses, para que ella pudiera concentrarse en los contenidos de la materia que tenía que mejorar: Economía Política.

“Le agradezco a este profe que me tuvo mi nena mientras yo estudiaba. La verdad un genio total, todas las escuelas tendrían que tener profes así. Para que todas las chicas que son mamá y quieren terminar los estudios puedan, la verdad que no tengo palabras para agradecerle a este profe”, escribió Ludmila en su cuenta de Facebook.

En la foto que compartió se ve a Pilar durmiendo en un brazo del profesor, mientras que en a otra sostiene un texto. “Creo que la sacó cuando yo hablaba con otra alumna de quinto año, que estaba estudiando la materia Teoría de las Organizaciones”, dice el docente.

La empatía y el enorme corazón

Unos días antes de este día de refuerzos, Tenreyro había pasado por el aula de Ludmila para buscar a los chicos que están atrasados en algunas materias y los invitó a la clase. “Profe, a mí se me complica, porque no encuentro quién me cuide a la nena”, le dijo la joven. “No te hagas problema. Traela. No te pierdas la posibilidad de intensificar. Le vamos a buscar la vuelta y la vamos a cuidar. Quedate tranquila que yo tengo experiencia con los chicos”, le prometió el profesor.

Y así fue, durante la hora que duró la clase el sábado 30 de octubre, el profesor no solo la cuidó, sino que le cantó, la paseó un poco hasta hacerla dormir y la tuvo en brazos mientras Ludmila terminaba la tarea.

“El embarazo adolescente es una problemática, una realidad social que se da mucho en todas partes, y hay lugares que tienen su guardería maternal, pero todavía no es el caso nuestro. Yo tengo 15 años como docente y esto ya me pasó hace algunos años. Hubo un posteo similar de una alumna que también fue madre adolescente. Y entonces también la ayudamos entre varios profesores para que pudiera seguir”, detalló.

“Sería bueno contar con un proyecto en el que las mamás puedan dejar a sus hijos mientras están en clase, porque para mí fue posible cuidar a esta bebé por mi formación y por mi vida, porque tengo 5 hijos y sé cómo hacerlo, pero no es lo ideal y no todos tenemos las mismas herramientas”, concluyó el docente.