Habló el padre de uno de los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa: “Lucas está preso por algo injusto”

Habló por primera vez el padre de Lucas Pertossi, uno de los acusados por el homicidio de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell. En una entrevista para Telenoche, el hombre defendió al joven que grabó el video del crimen.

“Lucas está preso por algo injusto, siendo que él solo está filmando”, dijo Marcos Pertossi quien también es tío de Luciano y de Ciro, otros de los detenidos por el hecho.

“Lucas no tiene nada que ver con esto. No es ni asesino, ni es malo. No tiene malas intenciones. Es un chico que vive feliz con las cosas que hace”, dijo Marcos Pertossi en el adelanto de la entrevista.

Lucas Pertossi es primo de Ciro y de Luciano, y hermano de Ramiro (19), quien poco meses después del crimen de Fernando estuvo bajo investigación por ayudar a fugarse a un ladrón.

Los ocho rugbiers están imputados por el delito de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”, y también por “lesiones leves” sufridas por amigos de Fernando que estaban junto a él la madrugada del crimen.

En la causa fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino (20) y Alejo Milanesi (21).

De acuerdo con la instrucción del caso, desarrollada por la fiscal Verónica Zamboni, los acusados atacaron a Báez Sosa entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente al local bailable ubicado en avenida 3 y paseo 102.

Según Zamboni, los ocho jóvenes “acordaron darle muerte” al joven estudiante de derecho, y para ello “previamente, distribuyeron funcionalmente sus roles”, luego de que “minutos antes, al encontrarse en el interior del local bailable, tuvieran un altercado” con él, “quien se encontraba acompañado con su grupo de amigos”.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y de teléfonos celulares de testigos, por lo que los sospechosos fueron identificados y detenidos horas más tarde en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.