Habló el indigente al que le robaron el perro en Recoleta

El caso del perro John emocionó a las redes sociales este fin de semana. Esto es porque una joven residente del barrio porteño de Recoleta le robo el cachorro a una persona indigente de la zona, al considerar que no recibía el trato adecuado. Este domingo, el damnificado brindó una entrevista donde aseguró que extraña a su mascota y reclamó que se la regresen.

Según infobae, agentes de la Comisaría Vecinal 2A actuaron de oficio y, luego de confirmar la identidad del indigente, descubrieron que tenía un pedido de captura y quedó detenido por unas horas. Agentes policiales informaron que el hombre finalmente no quiso hacer la denuncia por el robo del perro.

“Recoleta: un chabón muy en cualquiera arrastrando un cachorrito con correa. Le ofrecí comprárselo y me dijo que ‘ni por un auto lo daba’. Hace cinco metros y vemos que al cachorro se le suelta la correa. Él no se dio cuenta, lo agarré y salí corriendo”, reveló la joven acusada en su cuenta de Twitter.

Y añadió: “El tipo volvió a los gritos pelados revoleando cosas, pidiendo por su perro. A mí, la verdad, me partió el alma, pero no puedo dejar que, por lástima, tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo”.

Este domingo, el dueño del perro brindó una entrevista a Cronica TV en la que reclamó la devolución de su mascota, llamada John: “Lo extraño mucho, es mi compañero. No le falta alimento, agua ni nada. Es juguetón, corre, juega, salta. Juega conmigo, nos reímos juntos. No es fácil conseguir otro, y no es lo mismo un perrito que otro. Creo que me debe estar extrañando”.

“Es bebé todavía. Todavía no levanta la patita para orinar. Estaba creciendo a mi lado, no puede ser que me lo saquen así”, agregó el hombre.

Los agentes de la Comisaría Vecinal 2A se trasladaron hasta el cruce de Vicente López y Junín y, al no poder dar con el damnificado, se iniciaron actuaciones de oficio. Luego, sí pudieron identificarlo y a sorpresa fue que el denunciante, de 27 años, tenía un pedido de captura vigente, por lo que fue demorado.

“Posteriormente fue liberado por instrucción del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Juan Giudice Bravo. “Se desestimó”, agregaron las fuentes. No se conoció la calificación de la causa por la cual tenía pedido de captura.