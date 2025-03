Habló el dueño del caballo ganador del GP Vendimia: qué dijo sobre el jockey detenido por narcotráfico

“El domingo luego de la victoria, hable con él le agradecí por lo hecho y me vine para Tupungato, porque el lunes tenía que trabajar", relató López. Y agregó: "Les dejé todo listo para que se coman un asado todo el equipo de trabajo, incluso hasta el lunes mantuve contacto con el cuidador, entrenador del caballo y él estaba en el Hipódromo normalmente como siempre ”.

“La relación es así y nada más, puertas adentro del Hipódromo es un gran profesional no solo con nosotros sino con los demás donde también ha sido contratado para disputar carreras, puertas afuera del mundo del turf no sé cómo es su vida ni la de los otros corredores que tenemos y que contratamos para que monten”, señaló. Y acto seguido declaró: “Lamentablemente, esto pasó y la verdad es que es muy feo y duelen todos los comentarios, meten a toda la familia adentro y nada que ver, no tenemos ninguna relación, solo la de contratarlo para que dispute carreras”.