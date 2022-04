Habló el director de Granizo: “Las críticas exacerbadas a la película opacaron la guerra en Ucrania”

El 30 de marzo se estrenó Granizo a través de Netflix. La comedia dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por el reconocido Guillermo Francella, continúa generando repercusiones positivas y también negativas. El flamante film muestra la caída en desgracia y cancelación de un meteorólogo querido, llamado Miguel Flores, quien después de fallar por primera vez en un pronóstico, se ve obligado a escapar de la ciudad de Buenos Aires donde es repudiado, y se refugia con su hija en Córdoba.

Según La Nación, el largometraje nacional se convirtió en un verdadero fenómeno, y no solo pasó a estar entre las producciones más vistas del país, sino que también a nivel internacional. No obstante, su llegada a la plataforma también atrajo críticas en contra sobre las que su director profundizó en el programa Cine Argentino de CNN Radio -AM 950-, conducido por Barbi Arroyo.

Granizo

El cineasta argumentó que, “fue algo inusitado lo que pasó con las críticas, demasiado exacerbado lo que ocurrió, casi opacó la guerra de Ucrania y estamos hablando de una película” y también aseveró haber detectado cierta “saña” y devoluciones hechas “de manera virulenta” sobre su película. “Me parece bien que se evalúe”, añadió respecto a cómo interviene la mirada crítica sobre un determinado contenido, pero también detalló percibir un cierto prejuicio sobre el género cómico al evaluarla, y remarcó que sus films están hechos para el disfrute del público.

“Contamos con los elementos típicos de que una comedia popular no goza de prestigio, eso es viejo como el cine. De hecho, es muy raro que las comedias entren a competir en los festivales. Todo eso existe, pero esta vez hubo ensañamiento hacia Francella, hacia mí y hacia la película, no logro comprender, para mí enojaron los números que hizo, porque puso de manifiesto un sentimiento de autodestrucción, si a una película argentina le va bien en el mundo, ¿por qué la bajamos? Es hasta suicida”, explicó Carnevale.

De esta manera, el director del éxito nacional también habló sobre la polémica que la película despertó en las redes, y cómo esa controversia, se trasladó a la forma de concebir una crítica. “En Twitter hubo una impunidad terrorífica, hubo un efecto Twitter”.

Asimismo, el cineasta argentino definió a Granizo como “un verdadero éxito”, pero reconoce estar enojado. “Hay países que compraron la película incluso sin saber quién era Francella. Para mí la película es un éxito, yo lo vivo así, afuera la recibieron súper bien. La película está producida por dos productores argentinos, el copyright es argentino y el guión es de un argentino ganador de un Oscar -Nicolás Giacobone, guionista de Birdman, film de Alejandro González Iñárritu que le valió la estatuilla de la Academia-”, reveló el cineasta que ya había dirigido a Francella en Corazón de León.

“El film está entre el segundo y tercer lugar de las películas de habla no inglesa, las pantallas se ampliaron y estamos viendo otra era. Los cuatro primeros días la vieron más de 30 millones de personas, eso es lo que posibilita el streaming, lo de salir en 170 países al mismo tiempo, y quizá eso enojó”, resaltó Carnevale.

En las redes, muchos usuarios se pronunciaron en contra de la producción. “Los que vimos Granizo con Francella tenemos que recomendarla mucho. No es justo que solo nosotros hayamos perdido el tiempo y las expectativas”, “La peor película que vi en Netflix”, “No vean Granizo, es malísima. Quédense con el Francella que conocen y usen el tiempo en algo mejor” y “Una de las peores del cine argentino”, fueron unos de los duros comentarios que recibió la ficción nacional, que también molestó a los cordobeses por cómo fueron representados en la ficción.

En cuanto a los números, desde su estreno que Granizo, representante argentino del cine catástrofe, se mantuvo por semanas en el primer puesto de lo más visto en el país, y actualmente ocupa el tercer lugar.

A su vez, la película está o estuvo en la cima de lo más visto en diferentes países alrededor del mundo comenzando por: Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador. También en España, Grecia, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. También integró los primeros puestos en otros países como Bulgaria, Croacia, Chipre, Estados Unidos, Israel, Líbano, Rumania y Serbia. Los datos son proporcionados por FlixPatrol, sitio que contabiliza las series y películas más populares en distintas plataformas de streaming.