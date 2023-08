Habló desde la cárcel el mendocino acusado de estafas virtuales y se defendió de las acusaciones

A través de un video compartido en X (ex Twitter), Giovanni Caroglio habló desde la cárcel para defenderse de las acusaciones por estafa y denunciar públicamente que el fiscal Hernán Ríos, quien lleva su causa, no quiere tomarle declaración. Además culpó a los medios de difamar su imagen y aseguró que el 90% de las denuncias son falsas.

Giovanni, así como sus hermanos Genaro y Gitan Caroglio Santecchia, junto a sus socios Juan Ignacio Manduca, Hans Dieter Breuer y Lucas Zalazar Guerrero permanecen detenidos en la cárcel San Felipe de Ciudad, luego de que la Fiscalía de Delitos Económicos los imputara como autores y coautores de reiteradas estafas cometidas contra -al menos- 60 personas con dos firmas: un fondo de inversión en dólares y un emprendimiento de lotes virtuales en el metaverso (NFT). El monto del supuesto fraude está calculado en más de un millón de dólares.

Durante la tarde de este viernes, el principal acusado compartió un video en sus redes sociales buscando defenderse de las acusaciones de estafas y asegurar que el fiscal Ríos no lo deja declarar.

“Hola a todos, mi nombre es Giovanni Caroglio. Seguro que muchos saben quien soy por las difamaciones que han corrido en medios locales. Hace un mes y medio, desde que me detuvieron, que estoy en la cárcel San Felipe junto a mis hermanos, amigos y empleados”, comenzó en su relato el empresario detenido.

Luego explicó que desde la fiscalía no quieren escucharlo y apuntó hacia el fiscal Ríos: “Hace un mes y medio no me dejan declarar. El mismo fiscal me dijo personalmente que no podía declarar. No entiendo el por qué. No entiendo por qué no quieren escuchar la verdad”.

“El 90 % de las denuncias que me hace, y hacen a todos, son falsas. Tengo como comprobarlo y no me dejan comprobarlo. No entiendo por qué no lo están haciendo. Por como ha sido este trayecto, entiendo que el fiscal algo personal debe tener”.

En busca de defenderse de las acusaciones, Caroglio aseguró que no la está pasando bien en la cárcel y culpó a los medios de información de estar recibiendo amenazas: “Esto es un pedido desesperado de ayuda. Estoy recibiendo amenazas permanentes por las difamaciones en los medios locales que han realizado noticias completamente con falacias y mentiras”.

“Estoy desesperado acá en la cárcel. Quiero que mi voz se escuche, yo soy un emprendedor, no soy las barbaridades que están diciendo. Asique por favor que se alce mi voz y se escuche para que se haga justicia y que mis derechos valgan”, pidió Caroglio a los usuarios.

Finalmente, cerró el mensaje audiovisual asegurando que si el representante del Ministerio Público Fiscal se niega a escucharlo, contará todo por las redes sociales. También dejó en claro que si no vuelve a aparecer por la misma vía de comunicación es porque entonces sufrió alguna consecuencia.

“Voy a contar por acá toda la tortura que han sido completamente aberrantes que vengo sufriendo hace más de un año. Voy a contar toda la verdad por acá si el fiscal no me escucha. Y si en los próximos días no vuelvo a subir un video es porque algo malo pasó”, cerró Caroglio.

Seguí leyendo: