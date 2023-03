Habla un mendocino estafado con entradas de la Selección: el llanto de su hijo y una foto que recorrió el país

El llanto y la decepción en el rostro de Bautista Flores, de 11 años, mendocino y fanático de la Selección Nacional, recorrió los portales de los diarios nacionales más importantes luego de haber sido uno de los argentinos que anoche fueron estafados con entradas de reventa y se quedaron sin ver a la Scaloneta contra Panamá en el Monumental.

Las imágenes hablan por sí solas: en la tapa del diario deportivo Olé, Gustavo Flores, con la camiseta de Argentina, abraza a su hijo, que llora desconsolado. Mientras tanto, La Nación muestra al papá pegado al teléfono intentando resolver la situación mientras el niño espera el milagro.

“Pero no, no hubo ningún milagro. No pudimos ingresar y regresamos al departamento que habíamos alquilado a mirarlo por televisión”, relató Gustavo a Los Andes, desde Buenos Aires.

“Ojo, es sabido que estas cosas pueden suceder. Cuando uno compra en la reventa tiene que ser consciente de los riesgos y nos tocó a nosotros”, expresó, para agregar que, como tantos otros fanáticos, hizo la fila en la página oficial de manera virtual y cuando estaba por llegarle el turno, los tickets se agotaron.

Así reflejaron algunos diarios el caso de las estafas con entradas para la Selección Argentina. En la foto se ve a los mendocinos Gustavo y Bautista.

Fue entonces que, ante las súplicas de su hijo, siguió buscando alternativas y así fue que dio con un amigo que, a su vez, conocía a alguien que vendía entradas.

Depositó un total de 50 mil pesos por ambas entradas y quedó en retirarlas una vez que llegaran a Buenos Aires. Viajaron en avión el miércoles a última hora, apenas Gustavo salió de su trabajo, en una concesionaria de autos, y enseguida tuvieron las entradas en la mano gracias a un contacto.

“Pero cuando llegó el momento de atravesar el tercer molinete, el QR rechazó los dos tickets. Estoy seguro de que las entradas eran legítimas, pero que alguien ingresó antes con el mismo QR, es decir, pienso que eran duplicadas. Ni siquiera puedo reprocharle nada a la persona que me las vendió. Insisto, las entradas eran buenas”, aseguró.

Todavía en Buenos Aires, con su hijo más tranquilo, dijo que la Argentina es un país donde todo puede suceder. “Lo lamenté mucho por Bautista, porque uno es adulto y estas cosas suceden; uno está expuesto, pero fue muy duro para él porque viajaba con toda la ilusión de ver a la Selección Argentina y a Messi…”, relató.

Agregó que, según le comentaron en las últimas horas, el dinero será reintegrado. “Los policías nos dijeron que no se podía hacer nada. Alguien nos sugirió permanecer allí esperando, pero yo sabía que iba a ser imposible ingresar”, dijo. Agregó: “Decidimos irnos al departamento”.

“Hoy Bauti sigue tristón, pero lo estoy mimando en una confitería. Insisto, son cosas que pasan. Vivimos en la Argentina”, reiteró.

Gisela, su mamá, sostuvo desde Mendoza que lloró cuando vio las imágenes de los diarios Olé y La Nación.

“Contaba los días para viajar a Buenos Aires. Desde allá me pedía que escribiera una carta para que les llegara a los jugadores le permitieran pasar”, recordó.

Cuando la Argentina ganó la Copa del Mundo, Bautista se peló. Festejó cada gol con bombos y platillos. Es un fanático inteligente que conoce todas las respuestas habidas y por haber acerca del equipo de Leonel Scaloni.

“Lloré por mi hijo, por su tristeza, por su decepción. Es un niño de 11 años que seguramente nunca se va a olvidar de este episodio tan desagradable”, concluyó.