Golpe al corazón 2.0: con el cierre de Farmville, ¿qué juegos similares nos quedan?

De un día para el otro, todos nos convertimos en una versión virtual del Viejo McDonald, pero en Facebook. Porque, como dice la canción, el viejo McDonald tenía una granja (¡ia, ia, ooooh!). Claro que, como el viejo McDonald, la teníamos (en pasado) y ya tiene nuestros días contados. Porque el legendario juego Farmville, el mismo que convirtió a millones de usuarios de la red social en agricultores 2.0, anunció su cierre definitivo con fecha para el 31 de diciembre.

Hasta 2011, Farmville llegó a tener 84 millones de usuarios activos mensuales en Facebook; siendo el más popular. Foto: Web

Tras 11 años activa, la aplicación bajará sus persianas de forma definitiva (ya había tenido algunos amagues que no llegaron a concretarse) a fin de año; según anunciaron desde la compañía desarrolladora Zynga. Y una memorable era de agricultura virtual en la que usuarios de todo el mundo pudieron arar, producir y cosechar cultivos y frutales, y criar animales de granja llega a su fin. También culmina para aquellos otros usuarios que, aún sin contar con sus parcelas; se topaban a diario con notificaciones de amigos, familiares y contactos que solicitaban ayuda para plantar alguna que otra hortaliza.

En apenas dos años, Farmville llegó a tener casi 84 millones de usuarios activos mensuales; convirtiéndose en el juego más popular online del 2011. No fueron pocos los que se abrieron incluso una cuenta en esa red social para sumarse a la vida de granja, al menos en la virtualidad. Muchos, atraídos por eso de lo que hablaban todos. “Era una época distinta, no eran muy comunes las redes sociales. Y yo me abrí un perfil en Facebook porque todos mis amigos tenían su ‘granjita’. ¡Recuerdo que me quedaba afuera de todas las charlas!”, rememoró con nostalgia Alejandro (33), y consternado en la melancolía por el cierre de la granja. El mendocino rememoró además que otro juego con el que se fanatizó fue con Pet Society, una especie de Tamagotchi de Facebook en el que todos los días el “dueño” de la mascota debía alimentarla, asearla, entretenerla; y hasta podía comprarle ropa y disfraces.

Foto: Web

Aunque a fines del 2011, Farmville fue superado por un juego antagónico desde el vamos -CityVille, que impulsaba la vida y construcción de una ciudad al estilo Sims, pero en Facebook-; los fanáticos de la vida de granja mantuvieron vivos por años sus predios y sus cultivos.

“Al principio estaba muy pendiente de las horas en que había que cosechar las distintas frutas y verduras. El juego me avisaba que era en tantas horas, y yo estaba revisando todo el tiempo. Incluso, un día me cansé de estar tan pendiente, pero igual me metía porque no quería que se pudran. Y podías ir a visitar amigos y vecinos”, recordó Manuel (32), otro ex fan de Farmville. Incluso, recapituló con nostalgia las ediciones especiales de Navidad y de Primavera, en que los cultivos era temáticos a la ocasión.

Sin embargo, el descubrimiento de otro juego vinculado a adivinar publicidades y marcas de grandes empresas y la inclinación hacia el ya mencionado Pet Society lo llevaron a dejar en el olvido su granja virtual.

“Menos mal que ya dejé de jugar, sino lloraría con la noticia del cierre”, agrega; mitad en broma y mitad en serio.

La despedida: "Gracias por se parte de este viaje con nosotros" se despidió Zynga de sus usuarios. / Foto: Web

El cierre

Aunque quedaron lejos aquellos años de esplendor y de permacultura virtual, la decisión de Zynga no tiene que ver con una cuestión directamente vinculada a la popularidad de los usuarios. De hecho, responde a la también histórica decisión de Adobe de ponerle fin a la era de Flash Player. Y que no solo se llevará -cual tornado- a Farmville; sino también a otros tantos juegos ideados en torno a esta herramienta.

No todo está perdido

El adiós a Flash, que se llevará consigo a Farmville y a otros tantos juegos, no significará necesariamente el adiós a este modelo de juegos. De hecho, la propia franquicia mantendrá la segunda versión (Farmville 2) para los dispositivos móviles; por lo que -aunque se despide de Facebook- las huertas pueden seguir vivas en los teléfonos. Y, como si con esto fuera poco, Farmville 3 está en camino y es un hecho que estará disponible en los próximos meses.

Alternativas

Como escribió y canta el propio Bob Dylan, “lo tiempos están cambiando”. Entre los juegos más populares de Facebook (una red social que tampoco vive ya lo que fueron sus años de esplendor), ya no aparece Farmville; pese a que estará disponible hasta diciembre.

Farmville 2 seguirá disponible para teléfonos celulares y dispositivos móviles. / Foto: Web

Sin embargo, entre los más jugados se mantiene a la cabeza uno que cuenta casi con tanta antigüedad y fama como “la granjita”: Candy Crush. Desarrollado en 2012 y también con un fuerte impulso en la red social creada por Mark Zuckerberg; hasta hace unos meses el juego que consiste en ubicar en línea distintos tipos de caramelos y conseguir explosivas combinaciones reunía 10 millones de usuarios activos diarios en Facebook; la misma cantidad que el 8 Ball Pool, una versión virtual justamente de pool.

Pero si la intención del jugador es mantener su espíritu granjero (al menos en la virtualidad), Farmville 2 (para celulares) es lo más cercano que encontrará al juego que fuera sensación. También está disponible Hay Day (Android), otra alternativa que combina la mantención de la granja con la construcción del pueblo que la rodea. Y hasta la posibilidad de comercializar con los vecinos.

Idle Farming Empire, Township (similar a Hay Day, dado que lo que inicia como la construcción de una granja culmina en el manejo de toda una ciudad) y Stardew Valley (que además de cultivar vegetales y hortalizas y criar animales brinda la posibilidad de pescar y hasta combatir invasores) son algunas alternativas para no abandonar nunca al viejo McDonald que llevamos adentro.