Golpe a la infancia: ya no desarrollarán más el videojuego de fútbol PES y tiene su sucesor

Konami e EA suelen competir todos los años con sus creaciones en el mundo de los videojuegos, en una disputa que ya tiene a sus fanáticos acostumbrados y que, vale decir, aguardan expectantes y con ansias. Como si se tratara de un Real Madrid vs Barcelona, de un Inter vs Milan o de un mismísimo River vs Boca, las dos empresas tienen a sus usuarios acostumbrados a una rivalidad que surgió en el plano de los videojuegos de fútbol. Los motores de gráficos, la jugabilidad y los detalles -cada vez más verosímiles- eran solo algunos de los aspectos que comparan cada año, con cada edición que era lanzada para que millones de fanáticos del mundo entero pudieran jugar sus partidos virtuales y con sus equipos favoritos.

Con el juego eFootball, Konami reemplazará al histórico PES. Captura web

Con todas las licencias oficiales en su haber -y que incluyen los nombres reales de los equipos y las ligas mundiales-, FIFA tomó la delantera durante los últimos años y posicionó al producto de EA Sports como el favorito. El Pro Evolution Soccer (PES) de Konami, en tanto, quedó relegado a un eterno segundo puesto y, entre otros detalles, no contaba con todas las licencias oficiales. Por esto mismo es que, por ejemplo, para jugar con el Manchester United o el Manchester City, los fanáticos tenían que buscar al “Man Red” o al “Man Blue” en el panel. Ni hablar del Chelsea, último campeón de Europa, que estaba identificado con el nombre de “London Blue”.

Hace unas horas -y luego de “segundear” durante los últimos años-, Konami realizó un anuncio que, a priori, golpeó -y fuerte- en la infancia de millones de fanáticos del mundo entero: el PES no tendrá futuras ediciones y la era de este coloso desarrollado por la empresa japonesa llegó a su fin . Pero, lejos de tirar la toalla, desde Konami apuntan a un nuevo producto para suceder al PES (que, a su vez, ya había sucedido al primitivo Winning Eleven): el eFootball .

“Nuestra ambición era recrear el entorno futbolístico perfecto. Con este objetivo en mente, decidimos crean un nuevo motor de fútbol, renovando el sistema de animación y los controles de juego. El resultado final fue aún más impresionante de lo que habíamos concebido originalmente. Traspasamos la frontera de PES y nos introdujimos en un nuevo mundo de fútbol virtual. ¡Y para destacar el inicio de esta nueva era, decidimos abandonar la marca ‘PES’ y cambiarle el nombre a ‘eFootball’ ”, destacaron desde Konami al sitio especializado en noticias de videojuego IGN, bautizando a este proceso como “De ‘PES’ a ‘eFootball’”.

Desde 2020, Konami agregó la denominación eFootball a sus clásicos PES. Ahora no desarrollarán más Pro Evolution Soccer. Captura web

Luego del 2020, desde Konami decidieron no presentar la edición anual de su emblemático PES y descansar, aprovechando el contexto de pandemia. Mientras que en 2021 regresaron al mercado, aunque ya con el producto de eFootball. Por esto mismo es que el comunicado reciente se convierte en la oficialización de que no habrá un nuevo PES a futuro, pero que la apuesta para “competir” con el FIFA de EA es reforzar con todo el eFootball, juego al que definieron como “gratuito (free-to-play) y multiplataforma”.

“Para que todos los amantes del deporte rey puedan vivir la emoción del fútbol competitivo en su máxima expresión, eFootball está disponible gratis en múltiples dispositivos. Además, próximamente, el juego será completamente multiplataforma, para que todos puedan acceder a él con independencia del dispositivo en el que jueguen”, agregaron desde Konami. Y enumeraron los dispositivos en los que el eFootball será compatible y estará disponible (PlayStation 5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10 (PC), Steam (PC) iOS y Android). Además, contará con la posibilidad de juego cruzado (disputar partidos contra otros usuarios conectados a lo largo y ancho del mundo).

IGN, en tanto, informó que el flamante producto de Konami y que llegó para reemplazar al PES se irá ampliando con parches y actualizaciones año tras año, y mantendrá la gratuidad.

La versión demo (inicial) de este juego tendrá sus limitaciones, como son partidos de exhibición y únicamente 9 equipos a disposición para seleccionar.

Mejores gráficos

Una de las desventajas con que corría el PES por sobre el FIFA en esta histórica disputa que llegó a su fin tenía que ver con la calidad de los gráficos. Desde EA habían sacado una importante ventaja para superar al producto de Konami. Por esto mismo es que desde la firma que reemplazará al PES por eFootball han puesto especial hincapié en este plano.

La joya de Konami para su nuevo lanzamiento es el sistema de animación Motion Matching, con hasta 4 veces más de animaciones que en la versión 2020 del PES. El Motion Matching reemplazará al clásico motor FOX y será compatible en todas las versiones de eFootball.

El argentino Lionel Messi es el rostro de la nueva edición de eFootball, de Konami. Captura web

Otra de las novedades es que, a diferencia del FIFA -que cada año lanza una nueva versión para que sus fanáticos adquieran-, el eFootball constará de una única versión que se irá actualizando año tras año por medio de diferentes parches.

Una historia de cambios

Al igual que muchas de las empresas afincadas en el rubro de los videojuegos, Konami salió al mercado en marzo de 1969 e, inicialmente, su rubro estaba centralizado en la reparación de rocolas. Luego ahondó en el desarrollo de videojuegos y en la actualidad sus especializaciones son las cartas coleccionables, el animé y los videojuegos.

La primera incursión fuerte de Konami en los videojuegos de fútbol fue en 1994 con la presentación de su juego International Superstar Soccer -ISS- (Jikkyou World Soccer: Perfect Eleven fue el nombre japonés de este primer lanzamiento). En su primera edición, solo estuvo disponible para Super Nintendo.

Ya en 1995 salió la segunda edición (International Superstar Soccer Deluxe), disponible también para Sega Mega Drive y PlayStation. El título de ISS se mantuvo vigente hasta 2003, cuando fue interrumpido.

Y también en 1995, en simultáneo con el ISS, Konami salió al mercado con su primer esbozo de lo que llegaría a convertirse en el histórico Winning Eleven: el World Soccer Winning Eleven. Desde entonces, el Winning Eleven tuvo su edición Winning Eleven 97 (1997), WE3 (1998), WE 4 (1999) y su edición 2000.

El cambio de nombre de Winning Eleven a Pro Evolution Soccer (PES) tiene que ver con un dato llamativo: en ninguna de sus ediciones -desde 1995-, el juego de Konami llevó la denominación WE en Europa y Estados Unidos. En estas regiones, la versión del Winning Eleven 4 (1999) ya llevó por primera vez el nombre Pro Evolution, acompañando a su denominación inicial International Superstar Soccer (ISS).

A partir de 2002, a nivel internacional la denominación se unificó bajó el nombre de Pro Evolution Soccer, aunque en Japón mantuvo el de Winning Eleven hasta 2021 incluso (la primera versión de eFootball es conocida como Winning Eleven 2021 en el país nipón). Ya en 2020, en tanto, se anexó a la denominación de PES la nueva marca (eFootball), por lo que las versiones 2020 y 2021 llevaron por nombre eFootball Pro Evolution Soccer, con sus respectivos años.

A partir del próximo año, se eliminará definitivamente la denominación PES en el juego. Y pese a que a lo largo de su historia y versiones anteriores no contaba con todas las licencias de FIFA y sus ligas profesionales, si ha contado con los derechos de uso de imagen de los jugadores. De hecho, el argentino Lionel Messi es quien más portadas de PES -actual eFootball- ha ilustrado y protagonizado, sumando 7 desde sus inicios (2009, 2010, 2011, 2017, 2018, 2020 y 2021).

Para quienes jugaron (jugamos) al Winning Eleven desde los orígenes, es un momento difícil, un golpe a la infancia. Es el momento de esperar que eFootball sea un juego que pueda volver a pelearle cabeza a cabeza al FIFA de EA. Y para confesar que siempre guardaremos en nuestros corazones la jugada maestra de elegir al Real Madrid o a la selección de Brasil y poner a Roberto Carlos de delantero para aprovechar su velocidad y pegada.