Glosario de pandemia: las palabras que nos invadieron con la llegada del virus

Luego de que el nuevo coronavirus ganara fama mundial y más aún tras la llegada de su virulencia a Mendoza, una serie de palabras se hicieron parte del habla cotidiana. Incluso algunas de ellas eran desconocidas para la población en general pero, de un tiempo a esta parte, términos de los epidemiólogos se cuelan en charlas entre mate y mate, en un chat o videollamada mediante.

A continuación, un glosario con algunas de ellas.

Coronavirus: Según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS) los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos. En estos últimos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El que se conoció a fines de 2019 se ha denominado Sars CoV-2 y es el que se volvió pandémico. Tiene alta transmisibilidad y no hay tratamiento ni vacuna.

Covid-19: es la enfermedad infecciosa que causa el nuevo coronavirus, descubierto más recientemente. Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca y cansancio. Pero además puede provocar -menos frecuentemente- molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. En los casos graves ocasiona dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse.

R y duplicación: “R” es la manera en que los especialistas hacen referencia a cuántas personas infecta cada individuo con el virus activo. “Por ejemplo R2 significa que una persona infecta a otras dos”, explicó el infectólogo Omar Sued, uno de los asesores del Comité de Expertos del Ministerio de Salud a Télam.

En tanto, la duplicación es la cantidad de días que pasan hasta que se duplican los casos. “Esto es: hoy tengo 100, en cuántos días tengo 200”, aclaró. El especialista destacó que, si bien el concepto de duplicación de casos como criterio está muy instalado, “desde el punto de vista de la epidemia el R tiene una importancia grande porque si tu R es 15 sabés que en pocos días vas a tener muchas personas infectadas, ahora si tu R está en menos que 1 la vas a tener controlada”, detalló.

Asintomático y oligosintomático: se trata de personas que se infectan con el virus pero en quienes éste no tiene gran impacto. En el primer caso, no desarrollan síntomas. La OMS ha estimado que entre el 6 y el 41% de las pacientes con Covid-19 pueden llegar a estar dentro de este segmento. En el segundo caso los síntomas son leves. Esto está asociado a la respuesta inmunológica del individuo y a la cantidad de virus con la que haya entrado en contacto. No puede anticiparse la reacción del organismo pero en general se trata de personas jóvenes. Este grupo presenta uno de los mayores desafíos en el control de la diseminación del virus ya que no se detectan pero contagian.

Supercontagiador: son personas que transmiten una enfermedad a muchas otras con gran facilidad. Se ha observado esto en otras epidemias como las de ébola, VIH o SARS. Sin embargo, hay quienes niegan su existencia y creen que se debe a una instancia del proceso en que la persona tiene más carga viral.

Aislamiento: es una medida importante que adoptan las personas con síntomas de Covid-19 para evitar infectar a otras de la comunidad, incluidos sus familiares. Implica quedarse en casa y lo pueden hacer voluntariamente o por recomendación de su dispensador de atención de salud.

Pero además, en el país se aplicó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio que abarcó a toda la sociedad e implica restricción de actividades.

Escudados: son aquellos individuos que son aislados ante la sospecha de estar infectados con el virus, con la intención de cortar la diseminación en caso de que así sea.

Distanciamiento social: es una medida que disponen las autoridades que implica mayor flexibilización de actividades que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y que está atada al monitoreo epidemiológico y la menor circulación del virus.

Pérdida del olfato y el gusto: En abril Investigadores de Universidad de California en San Diego (Estados Unidos) confirmaron deficiencias sensoriales en pacientes positivos. Se trata de la pérdida del olfato y el gusto de manera marcada en infectados con el nuevo coronavirus, los que según informaron, se recuperan entre dos y cuatro semanas posteriores a la infección.

Flush: es la principal vía de transmisión del virus Sars Cov-2, como también de otros. Son las gotículas que se expelen al hablar, toser o estornudar y es por ello que se ha indicado el uso de tapabocas, otra palabra que se hizo parte de nuestra cotidianidad, y la distancia de un metro y medio entre personas.

Plasma convaleciente: Las personas recuperadas de Covid-19 poseen en el plasma de su sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad y por ello se ha avanzado en su uso y estudio.

No se ha demostrado hasta la actualidad en forma fehaciente la seguridad y la eficacia de este tratamiento, destaca el Ministerio de Salud de la Nación. Sin embargo, está realizando un Ensayo Clínico Nacional para evaluar los riesgos y beneficios de este tratamiento que también se inició recientemente en Mendoza. Pacientes recuperados de Covid-19 con ciertas condiciones pueden donarlo de manera voluntaria aunque no todos los enfermos pueden ser beneficiarios de este tratamiento.

Contacto estrecho: es una persona que tuvo contacto cercano con alguien que tiene la enfermedad. Los especialistas sostienen que para infectarse es necesario estar al menos 15 minutos en contacto con el virus.

Sospechosos,confirmados, negativos y recuperados: es la manera en que se denomina a las diferentes situaciones en que puede estar una persona respecto de la Covid-19. Si presenta características que puedan asociarse al contacto con el virus es un caso sospechoso. Luego de realizársele el test puede confirmarse que está infectada o descartarse (negativo), mientras que cuando ya pasó por el proceso de la enfermedad, y luego de tener dos test con resultados negativos, se considera recuperada.

Unidades centinela: fueron presentadas en sociedad el 9 de abril en la provincia y son una pata fundamental de la vigilancia epidemiológica. Con ellas se actúa cuando se detecta un caso y se arma una estrategia para cuidar al paciente y a sus contactos, la cual incluye trabajo en territorio. El sistema tiene tres actores: hospitales, profesionales de la salud y Dirección de Epidemiología. Algunos puestos son fijos, en efectores públicos y privados, y apuntan a detectar personas con síntomas.

Testeos, hisopados, pruebas serológicas: son los procedimientos médicos por los que se detecta el virus en las personas. Puede ser mediante un hisopado nasofaríngeo con el que se obtiene una muestra que, luego de un proceso, permite detectar la presencia en el organismo. Otra opción es mediante una pequeña muestra de sangre, prueba llamada serológica, que detecta anticuerpos; es decir que permite saber si alguna vez esa persona tuvo el virus aunque en ese momento se haya negativizado. Estas últimas son las que se realizan en la modalidad de pruebas rápidas.

Clúster o conglomerado: es una forma de clasificar a los infectados en grupos relativamente homogéneos para facilitar el seguimiento y estudio. En Mendoza comenzaron a identificarse de esta manera el 14 de julio ante el aumento de casos.

Circulación comunitaria: se llama así a la instancia de transmisión del virus en que ya no pueden identificarse los nexos epidemiológicos, es decir, la fuente de transmisión, sino que se considera que circula activamente en la comunidad y ya no en el marco de un conglomerado.

Distanciamiento: distanciamiento físico significa estar físicamente separado de otra persona y es la principal medida de prevención dispuesta. La OMS recomienda mantener una distancia de al menos un metro con los demás. “Es una medida general que todas las personas deberían adoptar incluso si se encuentran bien y no han tenido una exposición conocida a la Covid-19”, remarca.

Cuarentena: implica restringir las actividades o separar a las personas que no están enfermas pero que pueden haber estado expuestas a la Covid-19. El objetivo es prevenir la propagación de la enfermedad en el momento en que las personas empiezan a presentar síntomas.