Gisel, la enfermera que hizo historia al recibir la primera vacuna rusa de la campaña

Gisel Videla (30) fue la primera en recibir la Vacuna Sputnik V en el lanzamiento de la campaña de vacunación contra el virus Sars CoV-2 que inició hoy en Mendoza y el país. Es una enfermera que se desempeña en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Lagomaggiore, donde durante estos meses de pandemia ha estado trabajando denodadamente por ganarle pacientes críticos al virus.

“Supe que estaba la vacuna disponible para iniciar la vacuna hoy, preguntaron quienes quieren colocarla y yo accedí, me he informado con respecto a la vacuna y creo que es totalmente segura así que no dudé”, relató.

Su acto tiene mucho de reivindicación. “Como gran parte de la población la estaba esperando pero además siento mucho orgullo porque Enfermería creo que siempre ha sido como un sector del hospital un poco olvidado que en la pandemia ha sido más valorado, así que el hecho de haber sido la primera creo que colabora con todo el colectivo de profesionales colegas míos”, subrayó.

Dijo que no tuvo Covid-19 ni perdió allegados sin embargo para ella fue muy duro estar alejada de su familia ya que, debido a los riesgos que consideró que implicaba para ellos su contacto permanente con positivos, decidió dejar de verlos muchos meses. Al no haber adquirido el virus tenía interés en lograr inmunidad para seguir con su vida laboral y familiar sin ese riesgo.

Explicó que estaba en exposición con pacientes con carga viral alta y con compañeros que tenían otros trabajos donde también estaban en contacto.

Luego de tanta carga de meses en un servicio crítico en el que a diario se trabaja con alta presión y estrés, la inquietud ante una posible infección era un plus que ahora puede aliviarse gracias a la vacuna, tal cual aceptó.

“Sabemos que el virus se comporta de manera incierta así que tenemos mucha expectativa por los tiempos que van a venir luego de las reuniones por el fin de año, no sabemos qué va a pasar de ahora en más, la vacuna es una herramienta más, pero es todo es expectativa porque todo es incierto”, señaló.

Tras la llegada ayer de las primeras 5.500 dosis del inoculante a la provincia comenzó la distribución a los efectores y esperan que las vacunas estén disponibles en todos los hospitales públicos durante la próxima semana. El 5 de enero llegarán otras 5.500 más de las 300 mil que arribaron al país el 24 de diciembre.

Ayer ya se había comenzado a vacunar a un grupo de médicos del hospital Central. En el lanzamiento de la campaña también fueron inoculados la ministra de Salud, Ana María Nadal, el subsecretario de Salud, Oscar Sagas y la subsecretaria de Cobertura Sanitaria, Mariana Álvarez. Junto a ellos también fueron vacunados médicos y enfermeros que se desempeñan en las áreas señaladas como prioritarias: las Unidades de Terapia Intensiva y las Guardias generales. El lanzamiento fue en el hospital Lagomaggiore, donde hoy esperan vacunar a 20 trabajadores.

Los médicos deben esperar a que lleguen las vacunas a sus respectivos lugares de trabajo y por ahora está disponible sólo para el sector público.

La vacunación es voluntaria y gratuita para los grupos que se han determinado como prioritarios y que se irán ampliando en función de la disponibilidad de vacunas.