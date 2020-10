Ginés González García reconoció errores en la tasa de positividad y aseguró que lo habían informado hace 10 días

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reconoció hoy los errores en los datos argentinos sobre la pandemia del coronavirus, luego de que un portal especializado en estadística en tiempo real con base en la Universidad de Oxford cuestionara los informes epidemiológicos reportados por el país.

El funcionario detalló a través de una entrevista al canal C5N que la resolución del organismo internacional de excluir a la Argentina de sus informes responde a un comunicado, que el propio gobierno elaboró hace 10 día y en el que detallaban tal situación.

“Expandimos mucho la capacidad de testear y resulta que empezamos a ver que caía el número de testeos diarios que nos informaban. Hablamos con todas las provincias y descubrimos lo que estaba pasando: en realidad los positivos se informaban. Pero los negativos no se informaban”, detalló el ministro.

Luego señaló: “Pasaban dos cosas, decíamos menos de lo que estábamos haciendo y pasaba una segunda cosa: como se ponían todos los positivos daba una tasa de positividad altísima. Hoy empezamos a corregirlo, pero lo que dice esta ONG inglesa es lo mismo que decimos nosotros”.

Edouard Mathieu, analista de datos en Our World In Data –la ONG en cuestión-, había declarado a través de Twitter que “recientemente se supo que muchos test negativos no habían sido añadidos al conteo oficial” en nuestro país, lo que generaba “un aumento de la tasa de positividad”.

Además expresó que “El Gobierno de Argentina anunció hace unos días que implementaría un nuevo sistema para asegurarse de que todas las pruebas se registran correctamente en todas las provincias. Sin embargo, no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente”, puntualizó desde su perfil.