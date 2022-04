Asociación ilícita y estafas reiteradas. Los mismos delitos por los que se inició la causa madre en Villa María (Córdoba) es la que ha motivado a 9 mendocinos y mendocinas que denunciaron en las últimas horas a los referentes (nacionales y mendocinos) de Generación Zoe en la Justicia de Mendoza. Según especificó el abogado de los damnificados, Pablo Cazabán, los montos por los que estafaron a los damnificados en Mendoza van desde los 8.000 dólares, aunque hay algunos casos en los que el delito denunciado incluye a más de 40.000 dólares y hasta autos.

“Las denuncias surgen a raíz del incumplimiento de los pagos y ha quedado en evidencia que todo se trata de una ficción que había sido cuidadosamente orquestada y para la que hasta habían hecho un despliegue de solvencia aparente, a través de inteligencia artificial, del uso de bots y hasta de una marcada exposición pública en medios nacionales y con figuras de distintos ámbitos”, destaca Cazabán a Los Andes sobre los casos locales.

Generación Zoe: 9 denunciantes, 7 acusados y una víctima que cuenta cómo la estafaron en Mendoza. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Según sostiene el abogado, más allá de los 9 denunciantes que ya hicieron su presentación ante el fiscal de Delitos Económicos, Flavio D’Amore, son más de 30 personas las que lo han llamado en Mendoza para exponerle sus casos y que se engloban en la misma situación. De esta manera, pareciera ser cuestión de horas o días para que se sumen más denuncias formales en la Justicia mendocina. “A toda esta gente que hizo sus inversiones en Generación Zoe le daba confianza la publicidad en los medios nacionales, el hecho de que hubiera conductores de televisión, figuras políticas y hasta deportistas que lo promocionaban. A ello se sumó que ya habían tomado conocimiento de personas a las que les habían comenzado a pagar el dinero prometido. Pero quedó en evidencia que todo se trata de un Esquema Ponzi, donde la plata que regresaba era la que invertía la gente que entraba después”, agrega el abogado.

“Anímicamente estoy en una situación muy difícil, porque llegué a dejar mi trabajo y me quedé sin ahorros por las promesas de Generación Zoe. Pero me di cuenta que no podía quedarme de brazos cruzados y sin denunciar nada cuando el delito es evidente. Hay mucha gente que no denuncia por miedo –porque no sabés cómo te lavan la cabeza en el lugar para hacerte creer que es todo una operación mediática-, pero también hay otros que no lo hacen por vergüenza. Porque uno se siente un pelotudo o una pelotuda. Pero la gente tiene que saber quiénes son y cómo operan”, se sincera –en confianza- Analía. Ese no es su nombre real, pero pide no ser identificada con él, ya que teme ante la posibilidad de que las amenazas que recibe todos los días –y en especial a la medianoche- se intensifiquen.

Generación Zoe: 9 denunciantes, 7 acusados y una víctima que cuenta cómo la estafaron en Mendoza. Foto: Captura Web.

Son esas mismas amenazas que comenzaron a mediados de marzo, cuando hizo la primera denuncia online (y que no avanzó en la Justicia local) y cuando se dio cuenta de la telaraña en que ella y sus compañeros y compañeras estaban envueltos y atrapados. “En Mendoza hay unas 1.500 personas que entraron a Generación Zoe, pero son muy poquitas las que han denunciado. Cuando yo empecé a intentar convencer a la gente de que denuncie, me sacaron de los grupos. De hecho, cuando vi que (Leonardo) Cositorto estaba prófugo, me preocupé y les dije a los referentes de Mendoza que lo denunciáramos también –ya que ellos y ellas nos decían que también eran víctimas en caso de que fuese todo un delito- Pero nunca quisieron denunciar. Y, evidentemente, si no querés denunciarlo es porque sos parte de toda la estafa”, destacó la mujer de 42 años.

En Mendoza, hasta el momento, hay 7 personas involucradas en la causa local y son quienes están identificadas como los representantes de Generación Zoe en la provincia. Se trata de 3 hombres y 4 mujeres.

22 Febrero 2022 Mendoza Sociedad Generación Zoe, la estafa piramidal que involucra a miles de argentinos. Leonardo Cositorto, su CEO, tiene pedido de captura internacional por defraudación a sus inversores. Zoe Sucursal Mendoza, en Lateral de Acceso Este al 1100 de Guaymallén, permanece con sus puertas cerradas. o: Orlando Pelichotti / Los Andes

La estafa, en primera persona

Analía vive en la Ciudad de Mendoza. Actualmente está desempleada y maldice aquel día de fines de octubre del año pasado en que llegó –ilusionada y encandilada con tantas promesas luminosas- a las oficinas de Generación Zoe que se encontraban en la calle lateral sur del Acceso Este, en Guaymallén (aunque desde hace unas semanas se mudaron a otra oficina un poco menos rimbombante en calle Necochea al 300, de Ciudad de Mendoza).

“Llegué fascinada con esas promesas, pero después te das cuenta de que son ganancias que no existen ni que se condicen con algo viable. Todo comenzó en julio de 2021, a través de una chica que conocía y me comentó que había entrado hacía un par de meses a Generación Zoe. Me dijo que estaba generando ganancias de 7,5% mensual en dólares. No te voy a negar que al principio dudé un poco, por eso mismo de que ‘cuando es grande la limosna, hasta el santo desconfía’. Pero tiempo después me la volví a encontrar y justo venía con un sobre con dólares que –me dijo- acababa de cobrar y me terminó de convencer”, inicia su relato Analía.

En ese momento, la mujer mendocina –asesorada por esta conocida- fue a las oficinas de Guaymallén y allí fue recibida por los referentes de Generación Zoe en Mendoza. “Me recibieron perfecto, con mucho entusiasmo, me contaron que era un holding internacional y que tenían el aval de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y de la Inspección general de Justicia (IGJ). Supuestamente tenían distintas empresas y, en teoría, invertían el dinero de los socios accionistas en esas empresas, que siempre generaban rentabilidad y ganancias”, agrega la damnificada y quien es una de las denunciantes.

Generación Zoe: 9 denunciantes, 7 acusados y una víctima que cuenta cómo la estafaron en Mendoza. Foto: Captura Web.

Zoe Burger (una red de hamburgueserías), Taxi Aéreo Zoe (alquiler y viajes para empresarios), Billetera de Criptos (arbitraje, spot de cripto, trading), Zoe Car (venta y renta de autos), Zoe Sport (gerenciamiento de equipos de fútbol y representación de jugadores y directores técnicos), Zoe Cash (la criptomoneda propia de la organización), Zoe Trading (una universidad de Trading), Zoe Barbería (red de barberías), Zoe Vital (red de locales de reingeniería celular), Venta de Becas Online y una Universidad de Coaching eran todas las empresas que les dijeron –tanto a Analía como a los inversionistas de todo el país- que eran parte del holding.

Analía tenía algunos dólares, producto de una indemnización que había cobrado, pero –aún con el freno de mano y más allá de las maravillosas promesas que había escuchado- hizo una primera inversión relativamente baja a fines de octubre del año pasado. “Puse 1.800 dólares y lo hice pensando en no poner todos los huevos en una sola canasta. Le conté a otra amiga que había trabajado conmigo y ella se enganchó, por lo que volvimos juntas a la sede, Allí le explicaron todo a ella y decidió invertir 6.000 dólares ella. Fue cuando escuché que le decían que, por poner más de 5.000 dólares, además de las ganancias mensuales de 7,5% iba a recibir un bono trimestral de 300 dólares. Entonces ahí me dije a mí mismo que entre tener la plata parada en el banco y tener esa ganancia, prefería tener esa ganancia. Y ahí subí mi inversión y de 1.800 dólares que había puesto al principio, lo llevé a 5.000 dólares”, sigue la víctima mendocina, quien aclara que en total invirtió 8.000 dólares antes de darse cuenta de la estafa.

Generación Zoe: 9 denunciantes, 7 acusados y una víctima que cuenta cómo la estafaron en Mendoza. Foto: Captura Web.

“Yo fui una boluda que invirtió la plata ante una promesa más que tentadora. Pero agradezco a Dios y a la virgen de no haberle insistido a nadie, solamente le comenté a gente que podía interesarle lo que había hecho”, continúa Analía.

Ya por ese entonces Analía comenzó a escuchar las primeras versiones de que se trataba de una estafa piramidal, pero cuando le preguntó a los referentes mendocinos –los mismos que hoy están denunciados en Mendoza-, lo negaron rotundamente. “Me dijeron que no era una estafa piramidal, ya que ellos no obligaban a la gente a que traiga a otras personas. Pero después te das cuenta de que la plata que cobran quienes están antes es la que entra de los nuevos”, agrega la mendocina.

Algo huele mal en Generación Zoe Mendoza

Los primeros dos meses transcurrieron sin grandes sobresaltos. Al igual que todos los socios inversionistas, Analía cobró las comisiones de 7,5% del total de lo invertido. Y estaba tan entusiasmada que hasta llegó a comentarle a su hermana, quien se entusiasmó con la idea. Y ella llevó, a su vez, a una prima.

Pero en febrero comenzó la cesación de los pagos y, junto a ello –y al igual que en Villa María- los problemas en Generación Zoe Mendoza, aquellos que fueron creciendo como una bola de nieve en caída libre “Al principio pensé que eran parte de los problemas que suele tener cualquier empresa en Argentina, pero se fue haciendo cada vez más raro. Nos dijeron que las demoras eran por una campaña mediática en su contra, que había periodistas comprados. Y en el fondo, uno piensa que se va a arreglar. Pero nunca nos pagaron febrero. Cuando llegó marzo, tampoco nos pagaron en tiempo y forma y nos avisaron que iban a hacer pagos paulatinos el 7, el 14, el 21 y el 28 de marzo. Pero ese primer pago de marzo lo patearon también y, sumado a que nunca habían pagado febrero, me di cuenta de que había gato encerrado”, rememora Analía.

Generación Zoe: 9 denunciantes, 7 acusados y una víctima que cuenta cómo la estafaron en Mendoza. Foto: Captura Web.

Las noticias desde Villa María con las novedades de la causa por estafas reiteradas y asociación ilícita, la confirmación de que el máximo responsable de Generación Zoe –Leonardo Cositorto- permanecía prófugo de la Justicia en el extranjero y los incumplimientos en los pagos de febrero y marzo encendieron las alarmas en la mujer. Fue en ese momento en que Analía –y otros socios- recurrieron a los referentes locales. Pero la respuesta fue que no había delito y que, si por una de esas casualidades llegaba a existir algo ilegal, ellos eran víctimas también. “Pero no quisieron saber nada con hacer una denuncia contra Cositorto. Ellos metieron a mucha gente, las captaban por las redes sociales. Y por eso ganaban más plata”, sigue la denunciante.

El 15 de marzo, Analía hizo la primera denuncia. Fue por internet, aunque ese trámite no avanzó y quedó en stand by. Según le dijeron, era porque en la exposición no había demasiados detalles. Recién este lunes, asesorada por Cazabán, Analía pudo radicar la denuncia formal en la Fiscalía de Delitos Económicos. Sin embargo, desde que empezó a “incomodar” con sus cuestionamientos e intentar convencer a otras personas que estaban en Generación Zoe de oficializar las denuncias, comenzaron las amenazas y los amedrentamientos por parte de los referentes locales.

Generación Zoe: 9 denunciantes, 7 acusados y una víctima que cuenta cómo la estafaron en Mendoza. Foto: Captura Web.

En parte, es por esto que la mujer prefiere no ser identificada con su nombre real. “Es increíble la presión psicológica que llevan a la práctica con los que están adentro. Todo un trabajo de lavado de cabeza. Pero a mí me perjudicaron por todos lados, perdí mis ahorros y hasta mi trabajo”, sigue la denunciante.

Incluso, agrega que hubo gente que puso su auto como forma de inversión y hasta que pidió préstamos en dólares y con personas no avaladas (conocidos como “usureros”), y que es gente que hasta teme por su integridad si no consiguen una forma de pagarlos.

Los bots y la nueva herramienta camuflada

Una vez que se abrió y comenzó a averiguar por sus medios para poder denunciar a los referentes de Generación Zoe Mendoza, Analía encontró una vinculación con Ganancias Deportivas, otra firma que llegó a operar en San Rafael y que también está denunciada –y con pruebas fehacientes- de haber incurrido en estafas con el esquema piramidal de Ponzi.

“Como las primeras dos comisiones de 7,5% me las llegaron a pagar, yo me entusiasmé con otro adicional que prometían: los bots (una aplicación tecnológica). En diciembre del año pasado lanzaron una promoción de un bot navideño que te ofrecía poner 1.5000 dólares y duplicarlos en 3 meses (en teoría, te pagaban 1.000 dólares en enero, 1.000 dólares en febrero y los otros 1.000 en marzo). Entonces yo metí en esos bots (ese y uno de enero) las ganancias que había tenido en los primeros dos meses”, ejemplifica Analía.

Generación Zoe: 9 denunciantes, 7 acusados y una víctima que cuenta cómo la estafaron en Mendoza. Foto: Captura Web.

Ya con el nombre de Generación Zoe manchado a raíz de las crecientes denuncias, la mujer aclara que muchos de sus referentes están intentando convencer a quienes aún no pierden la confianza en tan atractiva propuesta a que se pasen a otro holding. “Ahora están con una nueva plataforma que se llama Sunrise y quieren que la gente se pase para allá. ¡Pero es todo lo mismo! Hay gente que tiene vergüenza de denunciar y que no se anima a hablar en los medios. Pero vergüenza tienen que tener ellos que nos mintieron, no nosotros”, sintetiza Analía.

La trabajada puesta en escena

El abogado Pablo Cazabán, quien representa a Analía y a otras 8 víctimas mendocinas que ya radicaron la denuncia, se detuvo en la inversión fuerte que se hizo desde el conglomerado de Generación Zoe para la puesta en escena que permitió captar la confianza de los inversionistas, hoy denunciantes por haber sido estafados.

Generación Zoe: 9 denunciantes, 7 acusados y una víctima que cuenta cómo la estafaron en Mendoza. Foto: Captura Web.

“Fue un despliegue muy sofisticado en el que se hizo foco en la apariencia y en el uso de tecnología. Habían constituido al menos 15 sociedades anónimas y a la gente le daban acceso a una plataforma digital donde –en teoría- el inversor podía ver la evolución de sus inversiones. Pero era todo un software digitado. Hubo realmente una inversión muy fuerte para la puesta en escena y que incluyó publicidad, difusión y apariencia de solvencia”, agregó el abogado que acompaña a los denunciantes.

Sorteos de autos, eventos con mucha concurrencia en salones y espacios importantes de Mendoza, figuras políticas, de los medios y del mundo del deporte a nivel nacional fueron algunos de los soportes en que Generación Zoe buscó afirmar su credibilidad. “El despliegue fue muy alto. Las víctimas no cayeron por incautas, ya que hubo todo un despliegue para generar esa confianza. Resultaba verdaderamente verosímil y contaba con mucha exposición”, agrega Cazabán.