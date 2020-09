Gas: la facturación por consumos “estimados” seguirá dos meses más

El Gobierno extendió hasta el 28 de octubre el plazo para que las distribuidoras de gas estimen el consumo de los usuarios, a partir del menor registro del mismo periodo de los últimos tres años como parámetro.

La medida tiene vigencia desde el 29 de agosto y durante 60 días corridos, para los casos en los que no se pueda leer el medidor de ciertos usuarios. De acuerdo con una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicada en el Boletín Oficial de este 7 de setiembre, las empresas podrán estimar la cantidad de gas suministrado en base a igual periodo, sobre la base de los consumos históricos de los últimos tres años.

El reglamento del servicio de distribución le permite a las empresas emitir facturas con lecturas estimadas siempre que no puedan acceder a la correspondiente lectura del medidor de los usuarios, pero no por más de tres periodos consecutivos, ni en más de tres ocasiones en un año. No obstante, debido al aislamiento social el Enargas ya ha extendido el plazo de excepción en tres oportunidades.

Sin embargo, el ente nacional también dispuso que los usuarios pueden completar una declaración jurada y remitirla a la distribuidora, en caso de que notaran que el consumo estimado no se condice con la realidad.

No obstante, desde la distribuidora aclararon con anterioridad a la pandemia que el total de las estimaciones no alcanzaba a cubrir al 5% de los usuarios, y que luego de los primeros meses de decretado el aislamiento, la situación se ha ido regularizando.

Para tomar el consumo del medidor en forma segura, los usuarios y las usuarias deben tomar nota escrita completa del visor numérico del medidor, remitiendo la cifra de consumo a través de los medios y canales que la distribuidora haya habilitado (trámite por oficina virtual, App, línea telefónica o WhatsApp, mensaje de texto, etc.). Esta nota, con la cifra de consumo, es la que tiene valor de declaración jurada.

El consumo en Mendoza

Durante 2017 y hasta 2019, el gobierno nacional dispuso diferente mecanismos para “aplanar los consumos de invierno”, el primer año se pago el 50% del costo y el resto se sumó a los consumos de meses más calidos, al siguiente la diferencia a diferir fue de 25%, y el último años del 22%.

Este año, por el contrario, no se autorizaron incrementos de ningún tipo, pero los consumos de invierno comenzaron a llegar en agosto sin diferimiento. La facturación es mensual, pero la lectura se hace de forma bimestral, por lo que cada factura tiene la mitad del consumo, más la mitad de los cargos del periodo.

Desde Ecogas, explicaron que por cada $ 100 que un usuario abona, $ 44,20 corresponden exclusivamente al gas. Por transporte se abonan $ 8,20, por impuestos nacionales y provinciales se pagan $ 21,20 y para la empresa van $ 26,50. Ese cálculo se mantiene sin cambios desde el último incremento que se autorizó en 2019.

Como se explicó, el componente de mayor peso en una factura es el gas, es decir los metros cúbicos que se consumen (44,2%), y en los meses de invierno se consume el 55% del total anual, impulsado por la utilización de la calefacción.

En Mendoza, el consumo promedio es de 1.120 m³ anuales, y en los cuatro meses más fríos se consumen 616 m³ (308 m³ por bimestre), mientras que en los bimestres de verano el consumo se calcular por alrededor de 186 m³. De forma que a la hora de leer la factura, no hay que tener en cuenta los hábitos de consumo del mes anterior, sino del periodo que figure en la factura, que a la fecha podría incluir parte de julio.

Aumento de la factura promedio en los últimos 3 años la factura de gas para usuarios residenciales superó a la inflación, de acuerdo con los datos publicados por el Enargas, en el marco del Programa de Análisis y Visualización de Datos del Servicio Público de Gas por Redes.

De acuerdo con los cuadros tarifarios aprobados entre enero de 2016 y abril de 2019, en el año 2017 la inflación acumulada fue de 24,8% mientras que el incremento interanual en la factura promedio residencial 2017- 16 fue del 75%, lo cual equivale a una diferencia superior al 50%.

En tanto, en el año 2018, la inflación acumulada fue de 47,6% mientras que el aumento en la factura promedio residencial 2018-17 fue del 87%.