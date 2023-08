Game Manía Fest: un megaencuentro de tecnología y videojuegos copó el estadio Aconcagua Arena

Los amantes de los juegos, o “gamers”, están de parabienes con el Game Manía Fest 2023, un evento de gran magnitud dedicado a ellos y que se está desarrollando desde ayer en el estadio Aconcagua Arena.

Con la presencia de numerosos streamers, jugadores y artistas musicales, ayer dio comienzo la primera jornada de este encuentro, que muestra novedades en tecnología, artistas urbanos y DJ que les dan un toque distinto a las jornadas. El evento de videojuegos culminará con la jornada de hoy.

Desde ayer, en el estadio ubicado en el Parque General San Martín, numeroso público se arrimó para mostrar stands con juegos como FIFA, Fortnite, Fallguys, League of Legends, Dragon Ball Z, Minecraft, Mortal Kombat, Call of Duty 2.0 o Mario Kart. Además, hubo duelos por la Copa de Valorant y el Counter Striker, que se desarrollan en el escenario principal que montaron los organizadores de este evento (la empresa Mega Tecnología). Al cierre de la jornada de hoy se conocerán los ganadores de esas contiendas.

Game Manía Fest El evento para gamers y amantes del entretenimiento comenzó este sábado 26 y finaliza domingo 27 de agosto. Reunirá a jugadores, fanáticos, creadores y competidores bajo un mismo techo: el Aconcagua Arena. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El Valorant es un juego táctico donde dos equipos de jugadores se enfrentan entre sí. Deberán colocar una bomba en un lugar del mapa y sus oponentes tendrán que desactivarla. Por su parte, el Counter Strike en un juego muy famoso de disparos en primera persona multijugador.

Junto con esas competencias, las muestras y la música, también hubo en el Aconcagua Arena batalles medievales, juegos de rol, juegos de salón y de mesa, paintball, zonas retro, realidad virtual, E-Sports y talleres de armados de PC, entre otras actividades.

Game Manía Fest El evento para gamers y amantes del entretenimiento comenzó este sábado 26 y finaliza domingo 27 de agosto. Reunirá a jugadores, fanáticos, creadores y competidores bajo un mismo techo: el Aconcagua Arena. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La Game Manía Party

Otro de los atractivos especiales de este evento gamer es la música. Como invitados especiales a lo que denominaron “Game Manía Party”, los que pasaron por el Aconcagua Arena disfrutaron de las actuaciones de G Sony (quien fuera conocido por sus participaciones en programas televisivos de Buenos Aires), Wolf y Lukitas, Ambrosio Cantú, Xavi The Voice y Guzza. Para, están anunciados artistas como Clari Ceschin, MKS, Guzza, Triforifai y Lucho SSJ.

En cuanto a los DJ que musicalizan esta fiesta de los videojuegos, se pudieron escuchar los mixes de Aka Delicia, Arza y Franco Galdeano. Este domingo será el turno de Pareci2 y el mismo Galdeano.

Game Manía Fest El evento para gamers y amantes del entretenimiento comenzó este sábado 26 y finaliza domingo 27 de agosto. Reunirá a jugadores, fanáticos, creadores y competidores bajo un mismo techo: el Aconcagua Arena. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Concursos cosplay

De entre los participantes de la Game Manía Fest que le dan color al encuentro están, además, los cosplayers (aquellas personas que utilizan ropa y accesorios de un determinado personaje de historietas o videojuegos). En el Aconcagua Arena se pudo disfrutar de varios concursos de cosplay, los cuales tenían una temática diferente.

Por ejemplo, ayer se realizó el denominan Concurso Low Cost, donde la premisa era que los participantes realizaran una caracterización de un personaje utilizando lo que tuviera en su casa. Este certamen fue diseñado para jóvenes mayores a 16 años, de forma grupal o individual y entregó premios en efectivo: 40 mil pesos al ganador, 20 mil al segundo y 10 mil al tercero. Para este domingo, se realizarán dos concursos más: uno llamado Cosplay general y otro Cosplay kids. “El objetivo es que demuestren su diseño y dedicación”, explicaron desde la organización.

Game Manía Fest El evento para gamers y amantes del entretenimiento comenzó este sábado 26 y finaliza domingo 27 de agosto. Reunirá a jugadores, fanáticos, creadores y competidores bajo un mismo techo: el Aconcagua Arena. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

El mundo del streaming

Hoy está muy de moda ver a personas realizar sus videos en diferentes plataformas de internet, sobre todo en redes sociales o en sitios como Youtube. Estos streamers tienen mucha interacción con sus públicos y lograr una fidelidad única.

En este evento gamer hubo varios de ellos invitados como fue el caso de Passthor, Anto Regio Frankkaster, quienes se sumaron a los “youtubers” que también estuvieron en la fiesta gamer como Tomex, Sarastech, Giuly Cobian, Ivan Bogs y Shux Team.

Los organizadores

Sin duda, una fiesta así es producto de la pasión de muchos amantes de la tecnología, no sólo de los juegos. Un público exigente y que no siempre es objeto de eventos de gran magnitud como este, o al menos no en nuestra provincia.

Eso es lo que tuvieron en mente los organizadores de esta Game Manía Fest en Mendoza, que son los responsables de la empresa Mega Tecnología, que cuenta con dos locales en Mendoza (uno en calle Morón, otro en Gutiérrez), además de otro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta empresa, según explicaron, “tiene como finalidad ofrecer soluciones tecnológicas de calidad”, y que vio por la demanda de PC dedicadas específicamente a juegos (que se cuentan entre las que ofrecen en sus locales), había un interés importante para en Mendoza y que merecía una fiesta como la que inició ayer, culmina hoy y es un verdadero paraíso para amantes de los videojuegos, cosplayers, expertos en los juegos de mesa, fanáticos de la música urbana y ávidos de las novedades tecnológicas.

Una fiesta que, de algún modo, también, permitió reunir a los fanáticos de estas actividades. Y a lo grande.