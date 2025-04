Gabriel Canci, íntimo: "Me siento amado por la gente"

No hay tema sobre el que prefiera no hablar ni gesto de melancolía. Se confirma orgulloso del camino recorrido, que en Mendoza comenzó a los 23 años , pero que en Buenos Aires inició de niño, con clases de canto y baile, con concursos que ganó, elencos que integró, programas de televisión de los que fue parte y un pequeño gran salto a la fama: el éxito televisivo y teatral "Señorita maestra".

Es productor de espectáculos y de moda, empresario, conductor, cantante y actor. Ha realizado cientos de desfiles e impulsado un evento cultural transformador para la provincia de Mendoza como la "Vendimia para Todxs" , con orgullo por visibilizar a la comunidad LGBT desde hace casi dos décadas. Conductor del programa televisivo "Touch and Go!" (Martín Fierro Federal como Mejor programa de entretenimiento), va por nuevas conquistas en teatro, sobre las pasarelas y en televisión.

"Nací artista y es lo primero que soy. Desarrollé mis primeras armas cantando y bailando. Luego la vida me llevó a encontrar nuevas facetas que me abrieron caminos. Fui un niño muy revoltoso de una familia trabajadora y sigo siendo un hombre inquieto. Me siento amado por la gente y desde que me vine aquí, hace 35 años, me considero mendocino", resume el creador multifacético que lleva en su memoria una niñez y una adolescencia bien porteña, en el barrio de Villa Devoto.

Su casa, asegura, es un reflejo de sí mismo y de sus gustos. De estilo art decó y art nouveau, vive rodeado de muebles de otras épocas, arañas de caireles, espejos y rutinas que respeta: meditar, caminar, comer lo más sano posible, reunirse con amigos, cocinar y cuidar de sus plantas y mascotas Felipe, Valentino e Isabella. Como inspiración lleva una frase que transforma en actitud: "Si lo vas a hacer, que sea al 100%, al 99 ya no sirve".

-¿Cuánto hay de personaje en Gabriel Canci?

-La verdad es que no hay mucha diferencia entre quién soy y cómo me muestro. Es cierto que quienes me conocen a través de los medios se acercan al personaje, pero las personas somos mucho más que eso. En mi caso, creo que van bastante de la mano. En televisión muestro lo que soy y Gabriel Canci es así: alegre, divertido, chispeante, un poco sarcástico, con doble sentido, místico, holístico y amoroso también. Soy lo que soy (risas), como dice la canción.

-Además "Touch and Go!", tu programa televisivo, te permite mostrar otros aspectos de tu personalidad. ¿Cómo vivís la conducción de este ciclo (que se emite los sábados, a las 23.30, por El Siete TV)?

-Arranqué con este nuevo formato televisivo más ligado al entretenimiento hace cinco años con "Lo doy todo", en pandemia, gracias a que Tadeo García Salazar, por entonces intendente de Godoy Cruz, me dio la posibilidad de hacer un programa en el teatro Plaza. Si bien tuve y estuve en muchos programas de tele, esta versión tiene mucho que ver con el humor. "Touch and Go!" está ligado a la idea de que cada encuentro sea diferente. Si bien hay una rutina armada y distintos temas que se tocan, lo que hacemos es lo más parecido a una reunión en el living de casa. Es una melange con humor casual y espontáneo, que tiene que ver conmigo.

-¿Te arrepentiste en algún momento de dejar Buenos Aires para instalarte en Mendoza?

-Yo tenía mi vida organizada en Buenos Aires: vivía solo, trabajaba en una buena compañía, estudiaba y había empezado a producir a los 16 años, sumado a que tenía una carrera iniciada en el canto y la actuación desde chiquito. Fue una gran jugada y para eso hablé con Dios y le pedí que en siete días me concediera algo que parecía casi imposible: un traslado en el trabajo que tenía entonces en Gas del Estado (ahora Ecogas). Una vez en Mendoza, la vida me fue llevando y llevando… Conocí gente maravillosa, renuncié a aquel trabajo y empecé a producir.

-Traías, de cualquier manera, el ritmo de un joven porteño y ese espíritu inquieto que te caracteriza…

-Sí, puede ser, y cierta calle, porque a los 6 años ya viajaba solo en colectivo, más allá de que era otra época. Además siempre tuve a mi madre y a mi padre, muy trabajadores y proactivos, como ejemplo. Tuvimos épocas mejores y peores en lo económico, que me llevaron a comprender lo que es volver a empezar, literalmente, y saltar del asfalto al barro. Lo he vivido y es muy duro.

Gabriel Canci Gabriel Canci, conductor, productor y artista, celebra el reconocimiento entre la gente. Daniel Caballero / Los Andes

-¿Qué representa tu familia, tu madre, tu padre y tu hermano, con quienes además trabajan juntos desde los inicios?

-Somos un clan bastante a la antigua, con esa cosa italiana, pero con un toque japonés, porque nos movemos todos juntos. Fernando es un gran compañero para mí, además de mi productor general. No podemos ver al otro mal y no hacernos cargo. Eso es lo que nos pasa. Y también nos sucede lo mismo a la hora de compartir el disfrute. Abrazamos los logros de cada uno y nos apoyamos mucho.

-¿Tenés intenciones de producir nuevamente desfiles?

-El último gran desfile que hice fue "Noche de Gloria", en el Cerro de la Gloria, en el año 2017. En ese momento tuve que reprogramarlo por inclemencias climáticas y asumir, por supuesto, costos de producción altísimos. Ahí me dije que sería mi último desfile. Sin embargo, ahora tengo ganas de volver a las pasarelas y creo que va a suceder pronto, pero hay que esperar a que se acomoden un poco las cosas. Lo que sí estoy ensayando ahora es una comedia musical que se llama "Gran Hotel Tango", con guión de Germán Luque e idea de Claudia Contreras y Fabio Mercado, dos coreógrafos brillantes. Somos tres protagonistas que bailamos y cantamos, además de un gran cuerpo de bailarines. Creo que estrenaremos en mayo (risas).

-¿Qué lectura hacés, a la distancia, del camino que recorriste y trazaste como productor, empresario y artista?

-Fantástico. Mágico. Creo que me ha acompañado la energía divina y la suerte, más allá de que tenga talentos y dones. Creo que también me abrí a las señales y me mantuve permeable en el camino. De cualquier manera, sigo sorteando obstáculos, detractores y vicisitudes. No ha sido fácil pero es cierto que empecé a trabajar desde niño y desde entonces no he parado.

-Por otra parte, le diste lugar a la diversidad sexual hace casi dos décadas presentando un espectáculo como "Vendimia para Todxs" en Mendoza. ¿Cómo te planteaste esa apuesta?

-La propuesta me llegó a través del empresario Ricardo "Tito" Bustos, creador de la por entonces llamada "Vendimia gay". Fue un desafío muy grande para mí en ese momento. Yo venía de trabajar como productor en Discovery Channel o Disney y de hacer desfiles icónicos como "Hyatt de Moda". Finalmente, un gran empresario me impulsó para llevarlo adelante y también mi hermano, que fue categórico y me dijo: 'De acá vamos al cielo o al infierno'. Ahí fue cuando la bautizamos "Vendimia para Todxs" y hemos logrado grandes avances, como incluir los reyes dentro del protocolo provincial o que la fiesta sea parte del calendario oficial de Vendimia.

-¿Te interesa la política?

-Me gusta la política, más allá de que en mi programa y en mis producciones no haga nunca referencia a eso. Creo que, en algún punto, todos hacemos política con nuestras decisiones. Me interesa, me reservo mis opiniones y, aunque tiene mala prensa porque se la ha ganado, considero que hay una nueva generación de políticos sin los viejos vicios de quienes malversaron su función.

Vendimia para Todxs

La “Vendimia Gay” comenzó en 1996 con el empresario y productor Tito Bustos, como una expresión de la comunidad gay mendocina para promover la igualdad y el respeto a las raíces de la región. Con el tiempo y el crecimiento de la propuesta, el espectáculo continuó en manos de Gabriel y Fernando Canci, y ganó reconocimiento nacional e internacional por su contribución a la aceptación y visibilidad de la comunidad LGBTQ+.

En 2013, el Ministerio de Turismo de la Nación declaró la “Vendimia para Todxs” de interés turístico y cultural, lo que marcó un hito en su reconocimiento oficial. En 2016 Rey y Reina desfilaron en la Vía Blanca y el Carrusel por primera vez y un año después la celebración fue incluida en la agenda del protocolo oficial de Vendimia. Estamos orgullosos de lo conseguido, dice Gabriel.

Ping Pong con Gabriel Canci

-¿Qué lugar le das a tu imagen? De excelencia.

-¿Te importa la opinión o la mirada ajena? Me interesa más escucharme y hacerle caso a eso.

-¿Cuál es tu faceta más desconocida? La familiar y la doméstica, el estar en mi casa, recibir amigos y cocinarles.

-¿Pensaste en algún momento en ser padre? Sí y no es una respuesta cerrada aún.

-¿Coleccionás algo? Ropa, amo la ropa, y pequeños recuerdos de los lugares a donde voy y viajo.

-¿Cómo sería una salida perfecta? Una salida de amor, en pareja, con una cena romántica, un buen vino y una gran noche.

-¿Qué famosos te deslumbraron por su manera de ser? Mirtha Legrand, Verónica Castro, Moria Casán y Lizy Tagliani.

-¿Una canción que te represente? Cuando gané en “Rumbo a la fama” lo hice con el tango “Al bazar de los juguetes”. En ese momento intuí que iba a ser mi historia. Hoy que soy miembro de la comisión directiva de la Casa Ronald McDonald y colaboro con otras fundaciones, estoy muy atento a las necesidades, sobre todo de los niños.

*Agradecimiento especial al Grupo Huentala por ceder los escenarios para la producción de fotos de esta entrevista.