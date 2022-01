Furor por “Pepo” en Jesús María 2022: la destreza gaucha que lo hizo viral

“El enano Pepo”, como es conocido por la gente de Córdoba, volvió a alzarse en el campeonato nacional de destrezas gauchas del festival de doma y folclore de Jesús María 2022. Su actuación se hizo viral en las redes sociales, despertando la atención y los elogios de muchos jóvenes.

Federico Schreiber se destacó este fin de semana en la competencia celebrada en el anfiteatro José Hernández. Las imágenes del video lo muestran demostrando su destreza física y despertando la ovación unánime de los asistentes al espectáculo. El jinete lo lleva atado al caballo, mientras “Pepo” resiste a bordo de su clásica alfombra.

Por supuesto, luego de terminar su impactante presentación y ganar, hizo sus pasos de baile que hicieron delirar al público (con vuelta carnero incluida).

Quién es “Pepo”, el jinete furor en el festival de Jesús María

“Pepo” es oriundo de El Nochero, un pueblito del noroeste de Santa Fe. Tiene 35 años y se dedica a la ganadería, aunque su fama popular se la atribuye a las participaciones en las jineteadas.

"Pepo", el jinete que es furor en el festival de Jesús María (Instagram)

“Busco demostrar que una persona con cualquier dificultad que tenga puede entretener al público”, declaró tiempo atrás Federico Schreiber en Perfil.

“La gente se me acerca y me piden fotos y yo me siento uno más del montón, me siento respetado aunque siempre está aquel que busca querer burlarse, pero ante esto yo me río. La gente me da su confianza. Voy a los lugares a trabajar y gracias a la viralización que tienen mis presentaciones, me llaman para algunas contrataciones”, contó.

"Pepo", el jinete que es furor en el festival de Jesús María (Instagram)

En su cuenta de Instagram (@enanopepoelnochero), Federico tiene más de 6 mil seguidores. Allí suele subir postales de los eventos donde participa y se gana el cariño del público.