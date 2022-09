Furor por la literatura fantástica: el mendocino que atiende un minimarket y publicó su propia saga

David Lisanti es mendocino, tiene 38 años y se define a sí mismo como fanático del género literario de fantasía. Creció con la saga de “El Señor de los Anillos” -tanto en versión libros como en las películas dirigidas por Peter Jackson allá por los 2000-, y también “Juego de Tronos” es parte de ese material de referencia siempre presente y de alusión permanente, tanto también en formato de libro -autoría de George Martin- como en su versión serie -original de HBO y en la que el propio Martin tuvo participación-.

Pero David no es como otros tantos fanáticos en Mendoza, Argentina y el mundo, sino que fue más allá y dio ese paso con el que muchos sueñan, pero no todos se animan: incursionó como escritor en este género de fantasía épica. David Lisanti publicó su propia saga (una trilogía llamada “La Maldición del Guante”) e, incluso, está escribiendo su próximo libro, el cuarto de su autoría, aunque ajeno al universo que él mismo creó -tanto en su cabeza como con sus palabras- entre 2013 y 2019, cuando publicó las 3 partes de “La Maldición del Guante”.

“Estoy trabajando en el minimarket que siempre he tenido en el centro de Mendoza, y cuando me queda algo de tiempo, lo dedico a escribir. Mi nuevo libro es sobre un tema que es bastante común, pero -como siempre- intento darle una vuelta de tuerca. Es sobre un superhéroe, que además es detective, y recurre a su disfraz para impartir justicia. Es todo lo que te puedo contar”, resume con su humildad y timidez característica el escritor mendocino.

Efecto “Juego de Tronos” y “Los Anillos del Poder”: es mendocino, se animó a la literatura fantástica y ya publicó 3 libros. Foto: Facebook La Maldición del Guante

Y en pleno apogeo de las obras de fantasía y literatura épica -empujado por el furor de series como “La Casa del Dragón” (secuela de “Juego de Tronos”) y “Los Anillos del Poder” (del universo de J.R.R. Tolkien y “El Señor de los Anillos”)-, David se toma unos minutos para describir cuál cree que es ese ingrediente que convierte a estos contenidos en adictivos.

“Lo que queda en claro con estas series nuevas es que estas historias, este género, trasciende generaciones. A mí en su momento me encantó ‘El Señor de los Anillos’, y ahora tengo sobrinos e hijos de amigos que se enganchan como me enganché yo. A ello se suma que son obras literarias que han tenido adaptaciones súper mega espectaculares. Con ‘Games of Thrones’, por ejemplo, me da la sensación de que cada episodio puede haber sido una película tranquilamente”, describe el escritor y comerciante.

“Creo que la gente encuentra fascinación en las historias fantásticas, con dragones, gigantes y hechiceros, porque es como que viven una realidad paralela, que saben que no existe, pero que los entretiene bastante. Les fascina ver una serie así, leer una historia así. Los atrapa y, por momentos, les permite viajar a toda una realidad inexistente y casi inimaginada”, describe David.

En Mendoza, una de las máximas exponentes de este género literario es la escritora Liliana Bodoc (QEPD). Nacida en Santa Fe y mendocina por adopción -y elección-, Bodoc dio vida a su obra “La Saga de los Confines”, tres novelas de literatura fantástica y en las que la autora también dio forma a su propio universo a comienzos del siglo XXI. Con “Los días del venado”, “Los días de la sombra” y “Los días del fuego”, Bodoc no solo se convirtió en una gran referente dentro del género, sino que también contagió esa pasión y fascinación a los lectores -jóvenes y no tanto-.

Uno y mil mundos paralelos

Mientras en los medios de comunicación y en la vida misma los contenidos son redundantes y muchas veces hasta cíclicos, David -y así como él, millones de fanáticos de las historias de fantasía épica- encuentran en la literatura y en las series y películas del género la posibilidad de “escaparse” un poco de una realidad que agobia.

“Tolkien publicó sus libros en la década de 1950 y las películas se estrenaron a comienzos de la década del 2000. O sea, pasaron casi 50 años entre los libros y las películas, y así y todo tuvieron muchísimo éxito y llegada, por más que hubieran pasado distintas generaciones en el medio. De hecho, mucha gente descubrió a Tolkien y su universo con las películas de Peter Jackson. Y es lo mismo que está pasando ahora entre quienes vimos y nos fanatizamos con las películas de principios de los 2000 sobre ‘El Señor de los Anillos’ y quienes empiezan a descubrir ese universo con la serie ‘Los Anillos del Poder’”, describe David Lisanti.

Y es que el pasado 2 de septiembre estrenó en Amazon Prime Video, “Rings of Power” (Los Anillos del Poder, en español), una nueva serie ambientada en todo el universo creado por Tolkien a mediados del siglo XX (y antes también, ya que comenzó a escribir su obra a fines de la década de 1930). “Muchas cosas cambiaron también en estos 20 años, desde el estreno de las películas hasta el estreno de la nueva serie. En 2001, 2002 y 2003 -cuando se estrenaron las películas de la trilogía de ‘El Señor de los Anillos’- solo se podía ir a verlas al cine y después esperar a que salieran en DVD. Hoy tenés la comodidad del streaming que te permite verlo en el sillón de tu casa y hasta maratonear todo de un tirón si querés”, compara.

Más allá de que los tiempos cambiaron -y seguirán haciéndolo-, lo que Lisanti ve es que la pasión por estas historias ficticias se mantiene intacta. E, incluso, atraviesa a las diferentes generaciones, quienes las viven con idéntica pasión. “Creo que lo que tiene la literatura fantástica es que uno puede llegar a empatizar con los distintos personajes, incluso hasta esos que no están entre los queribles. Uno se puede identificar con unos u otros en un mundo totalmente diferente y alternativo, y termina agarrándoles cariño”, resume David Lisanti.

La Maldición del Guante, el “hijo” propio

Con su novela “La Maldición del Guante”, David Lisanti creó su propio mundo alternativo, su propio universo que nada tiene que ver con el planeta Tierra ni el universo científica y empíricamente conocido, de la misma manera en que Tolkien y Martin lo hicieron con “El Señor de los Anillos” y “Juego de Tronos” (Games of Thrones), respectivamente.

“Creo que este género termina siendo un escape para el lector y para el espectador. Porque en este tipo de literatura -o de series- encuentra una distracción que le permite no pensar en la realidad que cada uno vive, ya sea en lo social, en lo familiar o en lo personal. Al menos durante unos pocos instantes”, describe David Lisanti en una de las pausas que puede tomarse mientras atiende a los distintos clientes que llegan a su minimarket

La trilogía de “La maldición del guante”, de autoría del escritor mendocino, está conformada por “La llegada” (publicado en 2013), “Los enviados” (de 2015) y “Confrontación” (2019).

“Fue una hermosa experiencia la de ir escribiendo y creando mi propio universo. Ahora sigo por el lado de la ciencia ficción, con lo que va a ser mi cuarto libro. Mientras uno escribe, se acuerda de esas películas a las que le agarró mucho cariño. Eso me pasó con ‘El Señor de los Anillos’, primero como espectador y luego como escritor. E intenté hacer lo mismo que hizo Tolkien, crear mundos imaginarios, donde la gente se sienta a gusto con algunos personajes, no tanto con otros, y también crear seres de otros mundos, seres imaginarios, de fantasía”, reflexiona en voz alta.

En el camino que él mismo va trazando como escritor independiente, David Lisanti sabe que hay varios contratiempos e imprevistos que pueden aparecer y, de hecho, van a aparecer y seguir apareciendo. Pero eso no lo bloquea ni lo detiene, aunque -con seguridad- lo lleva a disminuir el ritmo por momentos. “Es un camino lento. La idea es siempre escribir sin esperar los resultados, tener paciencia y hacer lo que a uno le gusta. Y si después viene algún tipo de alegría o algo a futuro, es lo ideal. Pero no lo hago pensando en eso. Ahora estoy escribiendo otra novela de fantasía, y estoy abocado a eso en el tiempo que me queda libre, que no es mucho. Porque en la medida en que uno va creciendo, va teniendo más obligaciones, y menos tiempo. Pero nunca deja de pensar, de imaginar, de escribir”, concluye.

Cómo leer “La Maldición del Guante”

David Lisanti vende su trilogía de manera particular. Se puede conseguir en:

