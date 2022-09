Fumó un cigarrillo de su hija por error y su reacción se volvió viral: “Drogaste a papá”

Un hombre fumó un cigarrillo de marihuana por error y su reacción se volvió viral. La hija de Juan compartió un mensaje de voz que le había enviado el hombre tras confundir el cigarrillo con uno regular.

“Estuve usando la camioneta de mi papa estos días, ayer me toco devolvérsela y me llego este mensaje. Escúchenlo con sonido no tiene desperdicio”, contó Meri en su cuenta de Twitter.

En el video de menos de un minuto que compartió la joven de Buenos Aires se puede ver el intercambio de mensajes entre ella y Juan. “Lo prendí le di dos pitadas. Este es de chistosos. Drogaste a papá hija”, dice el hombre antes de largar una carcajada.

En la conversación también se puede ver una fotografía que Juan le envió a Meri con el cigarrillo de marihuana en la mano. “Yo pensé que era de los que fuma Guido. Todavía no me pegó, estoy llegando a casa”, dice el hombre en un segundo audio.

Al parecer, Juan creyó que lo que había encontrado en su camioneta era un cigarrillo armado que, en apariencia, a veces son muy parecidos a los cigarrillos de marihuana.

Debido a la viralización de la publicación, que obtuvo más de 200 mil likes, Meri compartió un segundo video de su padre donde se lo puede ver en “modo incognito”. “¿Que se siente ser una celebridad?”, pregunta Meri a su padre. “No no por si vienen periodistas”, respondió el hombre con la cara cubierta con una bufanda y un gorro.