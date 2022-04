Fuerte sismo despertó a los mendocinos: memes y reacciones en las redes sociales

Este viernes se registró un fuerte temblor en Mendoza y las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Algunos mendocinos se lo tomaron con humor, mientras que otros manifestaron el temor y contaron el mal momento que vivieron.

De acuerdo a lo informado por el Inpres, el sismo fue de 5,4 grados en la escala de Richter y se sintió con fuerza en varios puntos del Gran Mendoza.

Tuvo epicentro a 47 kilómetros al este de San Juan; 177 kilómetros al noreste de Mendoza y 35 kilómetros al Noreste de Caucete.

LAS REACCIONES

“Mendoza es tendencia por un temblor. Ni lo sentí. Llorones”, comenzó bromeando el fotógrafo, Martín Orozco.

La reacción de los mendocinos ante el temblor.

“Mendoza te clava un temblor a las 8:30 por si te estaba costando arrancar el viernes”, escribió el usuario @rivascarlin.

“Primera vez en mi vida que un temblor me despierta, welcome to Mendoza or welcome to abril”:

“En Mendoza estás acostada y de la nada se te empieza a mover la cama jajaja es un temblor”, siguió @sabryinzunza.

“Fuerte temblor en Mendoza a horas del sorteo de grupos del mundial. ¿Coincidencias? No existen las coincidencias (?”.

Hasta algunos usuarios de Villa General Belgrano bromearon con el temblor. El usuario, @magiasiempre escribió: “En Villa General Belgrano me desperté sin saber que era un temblor en Mendoza. Vaya a dormir señor!”.