Fuerte acusación de la hermana del joven asesinado en Río Negro contra los mapuches: “Negociaron con su cuerpo”

Habló la hermana de Elías Garay, el joven que murió de un balazo tras un confuso episodio en una toma de tierras en Cuesta de Ternero, en Río Negro.

La mujer apuntó contra la comunidad mapuche y dijo que negociaron con el cadáver de su hermano y que “lo usaron hasta último momento para su conveniencia”.

“Estamos muy dolidos como familia. Mi hermano murió por una causa que tomó en carne propia como si fuera él el que necesitaba un pedazo de tierra”, escribió en Facebook.

“Se inmoló por y para ayudar a esta gente que usa al más necesitado. Esta gente negoció con el cuerpo de mi hermano, lo usó hasta último momento para su conveniencia”, agregó Mary Garay.

“Por eso acá en Jacobacci no vamos a pedir justicia. ¿A quién? Si no sabemos quién lo asesinó. Nosotros no sabemos si lo mató la comunidad esa para que él no contara cómo vive esa gente, cómo los usan para obtener ganancia los referentes”, dijo en la carta abierta. “Nunca he escuchado que maten a un jefe de ellos, siempre pagan con su vida los que entran a compartir su lucha y la hacen propia porque ven como un niño pasa hambre ahí adentro y afuera sus referentes mapuches se mueven en un vehículo de la mejor manera”, continuó el escrito.

“Hoy van a usarlo una vez más y esta vez para agarrarse del apellido de mi mamá, para decir que mi hermano era mapuche, y van a seguir usándolo para hacer política. Por eso hoy los de su sangre no vamos a salir a la calle. Queremos Justicia pero la pediremos a nuestra manera”, concluyó.

Homicidio en medio del conflicto mapuche

El domingo pasado Elías Garay, de 29 años, recibió dos disparos con armas de fuego, mientras Gonzalo Cabrera, de 26, recibió tres tiros en el abdomen y fue operado en el hospital del Bolsón, donde permanece internado en grave estado.

El ataque ocurrió en un paraje cercano a El Bolsón cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero, donde está asentada la comunidad Quemquemtrew, informó Télam.