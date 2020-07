Fueron padres, contaron en las redes todo el proceso del nacimiento y la historia se hizo viral

Un hombre que estaba por ser padre relató en Twitter toda la cronología del nacimiento de su bebé, Martina, y emocionó a los internautas que siguieron la historia. Desde las contracciones, hasta el momento que su esposa dio a luz, la historia generó miles de interacciones.

Todo ocurrió durante la mañana del sábado, cuando Mariano Heller, abogado y secretario de Planificación del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires, compartió en Twitter el nacimiento de su beba. “Bienvenida Martina” fue el hashtag que copó la red social.

Heller relató que “en cuarentena, antes de la semana 38, un día antes del cumpleaños de Emilia (su otra hija) y en casa, nació la irresponsable de Martina Heller”.

“Resulta que yo estaba plácidamente viendo Los Soprano y a las 0.22 Fátima Noriega me dijo que estaba teniendo unas contracciones un poco fuertes. Ansioso porque deje de romperme las pelotas le dije que se relaje, que seguro se estaba acomodando (?), pero que vaya calculando el tiempo de las contracciones con una aplicación que habíamos bajado”, sostuvo Heller en su relato.

Continuó agregando: “Empezó a calcular el tiempo (yo seguía en compañía de Tony Soprano) y la aplicación le dijo ‘prepararse’ y me mandó la captura de pantalla. Comencé a inquietarme y fui compelido a acercarme. Vení please, me puso por chat (cheta). Fui al cuarto y vi una escena preocupante. Se estaba retorciendo de dolor con la pobre Emilita que dormía al lado. Me pidió que la acompañe abajo para hacer ejercicios con la pelota esa gigante a ver si se calmaba un poco el dolor”.

“Me dijo en ese momento: ‘Ahí viene otra contracción, midamos de vuelta el tiempo’. Lo medimos y la aplicación largó un cartel rojo que decía ‘vaya ya al hospital’ o algo así. Comenzó ahí una epopeya que me quitó no menos de 8 años de vida. Nos fuimos al cuarto de al lado y mientras íbamos me decía ‘llamá a mi mamá, llamá a la partera, llamá al obstetra, llamá a emergencias, llamá a Chamot’. Yo estaba absolutamente desesperado. Por suerte y milagrosamente, no paralizado...”, siguió relatando el abogado.

La historia de Heller continuaba y cada vez tenía más atrapado a los usurios: “Llamé primero a la partera y le conté como pude la situación. Esta chica Paula, quién creo merece al menos un premio Nobel, intentó calmarme y me dijo ‘pasame con Fátima’. Intenté y ella retorcida de dolor me gritó: ‘¡No puedo agarrar el teléfono!”.

“Con mucha calma, Paula me dijo que ponga el altavoz y que le contemos lo que estaba pasando. Fati gritaba y decía que sentía que iba a nacer, que prácticamente sentía la cabeza. Emilia increíblemente seguía durmiendo en el cuarto de al lado. De hecho nunca se despertó”, proseguía la historia.

“Llamé a Fátima Sáenz para que venga y milagrosamente atendió al toque. ‘Vení ya’ le dije y corté. Y por suerte vino absolutamente a los pedos. Volví a ocuparme de lo que estaba pasando con esta chica que gritaba y se retorcía de dolor. Paula seguía en el altavoz y nos calmaba. Yo rogaba que pase el tiempo y que podamos ir a la clínica”, agregó el abogado.

Finalmente relató: “Mientras rogaba Fati grita: ‘¡Está saliendo!’. La puta madre que lo parió, pensé, voy a tener que hacer esto yo. Veo en ese momento que empieza a salir una cosa inmunda. Era la cabeza recubierta por alguna sustancia que no quisiera volver a ver nunca más en mi vida”.