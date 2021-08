Fue al médico por dolor de panza, le dijeron que estaba embaraza y a las horas dio a luz a una nena de tres kilos

Una pareja cordobesa se llevó una gran sorpresa luego de una visita al médico. Valentina Prata le pidió a su esposo que la acompañara al centro de Salud porque tenía un intenso dolor de panza y cuando llegaron al lugar descubrieron que tenía 38 semanas de embarazo.

Todo comenzó hace algunos días en la localidad de San Francisco, Córdoba, cuando Valentina debió irse más temprano de su trabajo, al sufrir algunos dolores.

“Arrancamos ese día normal, a la mañana fui a trabajar y como a las tres de la tarde le aviso a mi pareja que no estaba bien, que me viniera a buscar. Llegando a casa pensaba que eran dolores normales de toda mujer, pero no. Me empecé a sentir muy mal así que llamamos al servicio de emergencias y a la media hora ya estaba en el sanatorio”, explicó a El Periódico.

Cuando llegaron al centro de Salud, le realizaron una ecografía por control y el resultado los dejó mudos. “Sentí un corazón que latía, pero no tuve tiempo de nada. A los 10 minutos estaba en la sala de parto y en otros 10 minutos ya tenía en brazos a mi hija”, contó Prata.

La mujer que no tenía idea de que había transitado un embarazo dio a luz a Fiorella. Una niña sana que pesó poco más de tres kilos.

Su marido Gustavo confesó que en los últimos meses de gestación llegó a sospecharlo, pero nunca estuvo seguro. “En estos meses me doy cuenta de que ella no tenía su periodo, pero ella es irregular y ha estado sin menstruación varios meses, entonces pensé que era normal. Y nunca tuvo náuseas, ni estuvo asqueada por algo, más bien todo lo contrario”, dijo.

“Nosotros hicimos vida normal durante todos estos meses. Y como ella nunca presentó un síntoma que fuera muy notorio, nunca lo sospechamos. Yo siempre confié en lo que ella me decía, porque obviamente a una mujer embarazada su cuerpo le avisa. Le dije que se hiciera la prueba pero como ella estaba tan segura de que no estaba embarazada lo dejamos ahí”, agregó.

En cuanto al momento en que descubrieron el embarazo, Gustavo dijo: “No entendíamos nada, yo me largué a llorar, pero no de miedo, sino que estaba feliz. Ella me decía que tenía miedo y sí, teníamos inseguridad porque no nos preparamos, ni con controles médicos ni para recibirla. No teníamos nada”.

“No teníamos coche, cuna, mamaderas, nada; no nos habíamos podido preparar ni mentalmente ni económicamente para poder recibirla”, confió y dijo que habían recibido mucha ayuda de sus familiares.

Embarazo crípticos

Los embarazos crípticos, como el de Valentina, son muy poco frecuentes. Según estudios médicos, ocurre uno por cada 2.500 gestaciones normales y en mujeres que tienen menstruaciones irregulares, menopausia precoz o practican deportes de alto impacto.

“Me sentía un poco más gorda, pero por ahí era porque hacía unos meses que no menstruaba, que era muy normal en mí, capaz me sentía hinchada como me solía pasar. Y me habían salido granitos de acné, los síntomas de siempre, pensé que ya se me iban a ir”, dijo Prata.

“Atábamos cabos en casa y ahí me daba cuenta de que a veces tenía muchas ganas de comer tal cosa o de que me dormía temprano porque estaba súper cansada, yo lo veía normal. Y era la criatura que tenía adentro que me consumía las energías”, recordó ella.

Respecto a la panza, el marido de Valentina dijo: “Tenía la panza más grande pero yo creía que era por un tema hormonal, porque tampoco fue una panza como las de algunas embarazadas a las que en los últimos meses se les tensa. Y hay mujeres que pasan hasta días con contracciones prenatales y ella no. Es más, el día anterior a tenerla fue dos horas al gimnasio y entrenó”.