Fue a votar, le pidieron que fuera presidente de mesa y huyó al grito de “A mí no me agarran”

Las Elecciones PASO 2021 se llevaron adelante este domingo en el marco de la pandemia por el coronavirus, situación que constituye un hecho inédito para el país la celebración de comicios en un contexto de crisis sanitaria.

Sin embargo, algunas actitudes parecen repetirse elección tras elección y hasta adquieren ribetes de cómico vistos a la distancia. Esto ocurrió en una escuela de la ciudad de Mar del Plata, cuando un hombre fue a votar al Instituto Argentino de la Empresa, entre las calles 25 de Mayo y Mitre. Al llegar a la mesa donde tenía que sufragar, las autoridades le pidieron que ocupara el lugar de presidente de mesa debido a la ausencia de quien había sido designado oficialmente.

El sujeto, de unos 60 años, fue el primero en llegar a su mesa pero al intentar emitir su voto se encontró con que los comicios no habían arrancado debido a que faltaba el presidente y las autoridades pasaron a comunicarle que él debía asumir esa responsabilidad.

“Usted es de la mesa número...porque se tiene que quedar para ser presidente de mesa”, le informaron según informa el portal 0223. La respuesta que recibieron fue insólita: el hombre se largó a correr, huyendo de la mesa mientras gritaba “A mí no me van a agarrar, a mí no me van a agarrar”.

Testigos de la insólita situación aseguraron que dicha persona salió despavorida y en su carrera desesperada casi tropieza con dos policías que estaban en la puerta del establecimiento. Estos efectivos quisieron retenerlo pero no pudieron hacer más que mirar y gritar al señor que por favor “vuelva”.