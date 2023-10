Fue a votar en Lavalle y ya habían sufragado por ella: “Mis derechos valen”

Olga Fernández (57) se llevó una desagradable sorpresa cuando esta mañana fue a votar a una escuela de Lavalle y se encontró con que ya habían sufragado por ella. Ocurrió en el marco de las elecciones presidenciales generales que se desarrollaron hoy.

“Como a las 11.30 fui a votar a la escuela Juan Galo de Lavalle, me tocaba votar en la mesa 1946 y en mi lugar ya habían votado”, relató a Los Andes.

“La presidenta de mesa me hizo ir con ella y empezó a llamar a la Junta Electoral, no se podía comunicar y me dijo que las líneas estaban colapsadas, que volviera a las 15, pero yo no esperé nada porque estaba muy nerviosa y volví”, continuó.

“Recién entonces, porque fui acompañada me hicieron un acta pero eso no puede quedar así porque mi voto, mis derechos y mi tiempo valen”, dijo muy ofuscada Olga, que contó que ante esto no pudo emitir su voto y no le dieron más explicación ni solución que tener el acta como constancia.

“No pude votar y yo soy una ciudadana con derechos, no puede ser esto porque es fraude”, remarcó.

Le explicaron que alguien fue a votar con un documento con la foto y hasta le preguntaron si tiene una hermana gemela, ante lo que respondió que no.

Fue a votar y alguien había votado en su lugar. Olga Fernández de Lavalle fue a votar y le dijeron que otra persona con su documento ya había votado. Esta es el acta que realizaron en la escuela.

Contó que ante la situación notó que a la presidenta de mesa “le cambió la cara”, como indicando que estaba nerviosa o preocupada y que le dijo que el lunes fuera a la Junta para hacer la denuncia. Olga le respondió que ella no tenía por qué trasladarse hasta allá porque la solución debían dársela allí porque ella fue a cumplir con su derecho y su deber.

“Me dijeron que no se podía votar porque ya había firma y yo necesitaba el comprobante, tengo 57 años, me voy a jubilar pronto y yo quería tener el comprobante, porque lo piden para todo”, agregó.

“Me dio tanta impotencia -continuó- yo soy una mujer con todas mis cualidades, no soy estúpida, no sé si se burlan de los mayores, como si no entendiéramos nada y no fuéramos a decir nada”.

Remarcó que ha vivido toda la vida en Lavalle, siempre fue a votar a esa escuela y nunca tuvo problemas.

Luego le informaron que el trámite termina con la confección del acta, que no vaya a la junta, aunque le han dado un teléfono para llamar.

“No entiendo por qué tienen que pasar estas cosas, no pueden ocurrir, incluso pienso que no quiero tener problemas en el banco”, dijo en referencia a la posibilidad de que exista un DNI como el suyo.

