Francia sacrificó 400 mil patos para evitar brote de gripe aviar y faltan “cientos de miles más”

Cientos de miles de patos más van a ser sacrificados en el suroeste de Francia, anunció hoy el ministro de Agricultura, Julien Denormandie, quien dijo estar en una “carrera contrarreloj” frente a un virus de gripe aviar “altamente patógeno”. Desde diciembre pasado, “se han sacrificado casi 400.000 patos en el departamento de las Landas (suroeste)” y se sacrificarán a “cientos de miles más, eso es seguro”, aseguró Denormandie, antes de visitar a granjeros afectados.

Varios cientos de miles de patos sacrificados ya es “colosal, pero desafortunadamente no es suficiente”, agregó el ministro. ”Tenemos que admitir que no hemos actuado lo suficientemente rápido”, reconoció, pero agregó que estos sacrificios masivos no se pueden realizar “La cepa H5N8 de la gripe aviar, que también golpea a otros países europeos, se detectó por primera vez en una granja francesa a principios de diciembre, lo que desencadenó un embargo chino sobre las aves de corral francesas.

Desde entonces, el país se enfrenta a un rápido aumento de brotes de gripe aviar, especialmente en el suroeste, cuna de la producción de ‘foie gras’, lo que ha obligado a este sector a realizar una matanza preventiva masiva de patos. Por su parte, Bélgica identificó brotes de gripe aviar en tres granjas avícolas, dos de ellas afectadas por una variante altamente patógena, y para contener la contaminación las aves fueron sacrificadas.

Ayer, la Agencia Federal para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (Afsca) de Bélgica informó que una variante altamente contagiosa de la gripe aviar había sido detectada entre aves en criaderos en Menen, fronteriza con la ciudad francesa de Lille, y en Dinant, en el sur del país. También se detectó contaminación por otro virus de la gripe aviar H5, “débilmente patógeno”, en Dixmuda (Flandes Occidental, oeste), informó la Afsca, que además aseguró que se sacrificaron aves de corral en las tres granjas.

En tanto, India también se vio afectado por la gripe aviar y ordenó el pasado martes el sacrificio de decenas de miles de aves de corral en varios estados país, donde miles de aves ya fueron diezmadas. India busca contener dos cepas de gripe aviar -los virus H5N1 y H5N8-, que amenazan a las aves de corral y las silvestres.