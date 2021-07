Fotos y video: así rescataron bomberos a un perrito callejero que cayó al Cacique Guaymallén

Durante la tarde de este viernes, un grupo de bomberos se convirtió en verdaderos héroes luego de rescatar a un perrito callejero que había caído en el interior del Canal Cacique Guaymallén, a la altura de la terminal de Ómnibus de Mendoza.

En diálogo con Los Andes, Héctor Di Pietro, oficial inspector de la Policía, relató la forma en la que fueron alertados y describió el proceso de rescate del can. “Miembros de la infantería de Maipú que se encontraban en el lugar lograron visualizar al cachorro en el interior del zanjón. Inmediatamente notificaron al despachador del CEO 911 y se nos dio aviso sobre el suceso”, comenzó diciendo el integrante del Cuartel Central de Ciudad.

Miembros del Cuartel Central de Ciudad se hicieron presente en el Cacique Guaymallén para rescatar a un perrito callejeros. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Y continuó: “Cuando llegamos al lugar visualizamos al perrito y cómo no nos conocía, se alejó. Seguimos un protocolo para no asustarlo; de cierta forma lo encerramos para que no escape”.

Posteriormente y según se logra observar en las imágenes, llegó el tan ansiado rescate. “Usamos una escalera extensible, logramos dar con el cachorro y lo subimos con cuidado”, señaló Di Pietro, uno de los cuatro héroes de la tarde mendocina. El perrito se quedó en la zona de la Terminal, lugar donde recibe alimento y el cariño de los transeúntes.

Por último, el oficial inspector de la Policía subrayó que los rescates de animales e incluso personas en el Cacique Guaymallén son habituales. “Hay animales e indigentes que viven en lugar y cuando hay crecidas de agua debemos ayudarlos”, puntualizó.